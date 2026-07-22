Импортозамещение добралась до серверов: бизнес готовит сложный переход на российское ПО

Российский бизнес сталкивается с серьезными технологическими вызовами при переходе на отечественное инфраструктурное программное обеспечение. Согласно свежему исследованию Ассоциации менеджеров, четверть крупных компаний опасаются остановки критических бизнес-процессов и проблем с совместимостью систем. Несмотря на дефицит кадров и высокую стоимость миграции, предприятия вынуждены форсировать импортозамещение ПО для управления динамической IT-инфраструктурой (ПО УДИ), чтобы обеспечить кибербезопасность и технологический суверенитет в условиях санкций и ухода западных вендоров.

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Главные препятствия: почему бизнес медлит с миграцией

Переход на отечественное инфраструктурное ПО остается зоной высокого риска для большинства сегментов экономики — от финансового сектора до промышленности. Опрос 158 руководителей IT-направлений показал, что 26% респондентов считают критическим барьером потенциальные сбои в операционной деятельности. Сложность интеграции новых продуктов с уже работающим парком зарубежных решений также блокирует процесс импортозамещения.

"Основная сложность сейчас заключается не в отсутствии российских аналогов, а в необходимости перестраивать фундаментальные слои IT-систем без прерывания обслуживания клиентов. Стоимость ошибки здесь крайне высока — любая заминка в работе серверов или баз данных мгновенно превращается в прямые финансовые убытки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Помимо технических рисков, компании жалуются на нехватку компетенций: 22,3% участников рынка зафиксировали острый дефицит специалистов, способных сопровождать российские стеки технологий. Высокая стоимость переезда на новые платформы пугает 19,9% управленцев, а 6,3% отмечают закрытость и непрозрачность архитектуры отечественных решений.

Критерии выбора: что требуют IT-директора от российских вендоров

В новых рыночных условиях надежность поставщика становится важнее функционала продукта. При выборе партнера 20,6% руководителей ставят на первое место качество техподдержки, а 19,5% — отказоустойчивость систем. Бизнес ждет от разработчиков не просто копирования западных интерфейсов, а глубокой адаптации под российские реалии и специфику конкретных отраслей.

"Для крупного бизнеса критически важна бесшовная интеграция. Никто не будет сносить инфраструктуру под корень, все хотят гибридных схем. Вендоры, которые предложат механизмы мягкого сосуществования с остатками западного софта, заберут самые крупные контракты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Лидеры рынка и востребованные технологические решения

Исследование выявило фаворитов среди отечественных разработчиков. Самые высокие оценки получил вендор "Базис" — его положительно характеризуют 85,7% опрошенных. За ним следуют "Киберпротект", "Флант", "Росплатформа" и "Орион Софт". Эти компании ассоциируются у заказчиков с развитием национальных технологий и опытом работы с масштабными корпоративными проектами.

Направление / Продукт Эффект и востребованность Средства защиты и хранения данных (24,1%) Минимизация рисков утечек и выполнение требований регуляторов Платформы виртуализации (22,3%) Оптимизация использования серверных мощностей в условиях дефицита железа Автоматизация разработки (11,3%) Ускорение вывода новых цифровых продуктов на рынок

Инвестиционный климат: вырастут ли бюджеты на IT в 2026 году

Несмотря на замедление темпов роста рынка и переход от "авральной" цифровизации к расчетливой, инвестиции в инфраструктуру продолжатся. Половина компаний планирует увеличить расходы на закупку софта в 2026 году. При этом 20,6% респондентов готовы нарастить финансирование более чем на пятую часть, рассматривая экономическое развитие через призму автоматизации. Источник издание Известия.

"Бюджеты на 2026 год сверстаны с учетом необходимости замены ядра систем. Мы видим, что компании перестали хаотично скупать лицензии и начали внимательно считать возврат на инвестиции. Время легких денег в IT прошло, наступило время эффективности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о переходе на отечественное ПО

Что является главным риском при отказе от западного софта? Основная угроза — остановка критических бизнес-процессов из-за несовместимости новых продуктов с исторически сложившейся IT-архитектурой компании. Почему стоимость миграции на российские решения так велика? Затраты включают не только лицензии, но и переобучение персонала, замену части оборудования и услуги по интеграции разрозненных систем разных производителей. Как компании планируют решать проблему дефицита IT-кадров? Бизнес делает ставку на долгосрочное партнерство с вендорами, которые предоставляют выделенную поддержку и обучение специалистов на стороне заказчика. На что пойдут основные IT-бюджеты в 2026 году? Приоритетными направлениями станут системы защиты данных, виртуализация рабочих мест и облачные платформы для внедрения инструментов искусственного интеллекта.

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