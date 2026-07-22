Экспорт под ударом: как ограничения в портах России разгоняют мировые цены на зерно и продукты

Мировой рынок продовольствия входит в фазу высокой волатильности на фоне обострения геополитических рисков в Черноморском бассейне. Перебои в логистике ключевых поставщиков России и Украины, разогрели котировки фьючерсов в Чикаго, вызвав ценовой скачок на 16% за месяц. Регуляторы и трейдеры вынуждены пересчитывать балансы из-за ограничений в портах Азов и Кавказ, а также аномальной жары, которая уничтожает посевы в Европе и США.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

Логистика под огнем: новые правила акватории

Безопасность судоходства стала главным драйвером продовольственной инфляции. Зерновой экспорт России столкнулся с инфраструктурными барьерами: введен запрет на швартовку в зонах, не прикрытых системами ПВО.

Это решение — необходимый шаг для защиты активов, но оно неизбежно замедляет темпы отгрузок. Маневрирование судов в Керченском проливе усложняется, что уже привело к снижению июльского экспорта до минимумов 2017 года.

"Мы видим классический перегрев из-за дефицита предложения. Любой инцидент в портах мгновенно отражается на биржевых индексах, потому что страховые премии для судовладельцев стремятся в космос", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока терминалы на юге адаптируются к новым протоколам безопасности, соседние страны меняют векторы закупок. Интерес Грузии к зерну из РФ растет, несмотря на логистическое торможение.

Однако общая картина экспорта остается тревожной: в июле объемы упали на треть по сравнению с прошлым годом. Ситуация усугубляется тем, что Казахстан вводит ограничения на ввоз пшеницы, стараясь купировать избыточное давление на собственный внутренний рынок.

Климат и прогнозы: почему тают ожидания аналитиков

Пересмотр прогнозов урожая в России на сезон 2026/27 до 88,3 млн тонн стал вторым ударом по рынку. Южные регионы страдают от деградации почв и сокращения посевных площадей. Аналогичные процессы идут и в Европе.

Аномальное пекло обрушило надежды аграриев во Франции, где производство мягкой пшеницы рухнуло более чем на 7%. Это заставляет ключевых импортеров нервно следить за каждой сводкой метеорологов.

"Снижение качества яровой пшеницы в США и сокращение сборов в Европе формируют идеальный шторм. Резервы тают, а новые контракты закладываются по ценам, которые год назад казались немыслимыми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Кукуруза также демонстрирует агрессивный рост. Достигнув отметки $4,775 за бушель, котировки немного скорректировались, но тренд остается восходящим. Главная причина — страх перед полной блокировкой Черноморского маршрута. Без стабильных поставок из этого региона цена пшеницы и кукурузы продолжит тестировать новые максимумы, подстегивая глобальную инфляцию.

Индикатор рынка Изменение / Прогноз Рост фьючерсов за июль +16% Экспорт РФ (июль 2026) -33% к прошлому году Урожай во Франции Снижение на 7,6% Доля РФ и Украины в экспорте 25-30% мирового рынка

На фоне дефицита предложения обостряются риски для корпоративного сектора агрохолдингов. Долговая нагрузка на фоне высокой ключевой ставки и перебоев с ликвидностью делает отрасль крайне чувствительной к любым регуляторным изменениям.

Сейчас рынок живет не столько фундаментальными показателями, сколько ожиданиями новых ограничений в портах Азова и Кавказа.

"Для бизнеса это означает рост транзакционных издержек. Приходится перестраивать цепочки через третьи страны, что забирает до 15% маржи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на зерно

Почему растут цены, если урожай в мире физически есть?

Проблема не в отсутствии зерна, а в его недоступности. Логистические разрывы в Черном море исключают из оборота огромные объемы продукции, создавая искусственный дефицит на мировых хабах.

Как запрет на импорт в Казахстане повлияет на Россию?

Это заставляет отечественных производителей искать новые рынки сбыта или увеличивать давление на внутреннюю инфраструктуру хранения, что в условиях снижения экспортных отгрузок создает риски затоваривания элеваторов.

Стоит ли ожидать дефицита хлеба?

Физического дефицита не будет, так как запасы внутри РФ достаточны. Однако мировая конъюнктура будет подталкивать цены вверх, что отразится на себестоимости переработки.

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