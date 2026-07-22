Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геймеры больше не намерены молчать: судебный иск против Microsoft создаст опасный прецедент
Дорожный конфликт на ровном месте: как поиск безопасного кармана может обернуться потерей прав
Беспилотники изменили правила защиты: Краснодарский край готовит новую систему безопасности
Не хвостом единым: какие сигналы тела собаки говорят о счастье, а какие — о скрытом стрессе
Воды рек оказались сильнее бетона: ситуация с переездами через Алмаз и Атер заставит ждать
Детские слезы обернулись катастрофой: старение жизненно важных органов ускорилось почти вдвое
Легендарная Нива меняет характер: новый двигатель принес владельцам неожиданные плюсы и минусы
Минздрав России вводит особый порядок ускоренной регистрации для социально значимых медикаментов
Аграрный сектор Армении оказался на грани краха: последствия разрыва связей наступили внезапно

Экспорт под ударом: как ограничения в портах России разгоняют мировые цены на зерно и продукты

Экономика

Мировой рынок продовольствия входит в фазу высокой волатильности на фоне обострения геополитических рисков в Черноморском бассейне. Перебои в логистике ключевых поставщиков России и Украины, разогрели котировки фьючерсов в Чикаго, вызвав ценовой скачок на 16% за месяц. Регуляторы и трейдеры вынуждены пересчитывать балансы из-за ограничений в портах Азов и Кавказ, а также аномальной жары, которая уничтожает посевы в Европе и США.

Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

Логистика под огнем: новые правила акватории

Безопасность судоходства стала главным драйвером продовольственной инфляции. Зерновой экспорт России столкнулся с инфраструктурными барьерами: введен запрет на швартовку в зонах, не прикрытых системами ПВО.

Это решение — необходимый шаг для защиты активов, но оно неизбежно замедляет темпы отгрузок. Маневрирование судов в Керченском проливе усложняется, что уже привело к снижению июльского экспорта до минимумов 2017 года.

"Мы видим классический перегрев из-за дефицита предложения. Любой инцидент в портах мгновенно отражается на биржевых индексах, потому что страховые премии для судовладельцев стремятся в космос", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока терминалы на юге адаптируются к новым протоколам безопасности, соседние страны меняют векторы закупок. Интерес Грузии к зерну из РФ растет, несмотря на логистическое торможение.

Однако общая картина экспорта остается тревожной: в июле объемы упали на треть по сравнению с прошлым годом. Ситуация усугубляется тем, что Казахстан вводит ограничения на ввоз пшеницы, стараясь купировать избыточное давление на собственный внутренний рынок.

Климат и прогнозы: почему тают ожидания аналитиков

Пересмотр прогнозов урожая в России на сезон 2026/27 до 88,3 млн тонн стал вторым ударом по рынку. Южные регионы страдают от деградации почв и сокращения посевных площадей. Аналогичные процессы идут и в Европе.

Аномальное пекло обрушило надежды аграриев во Франции, где производство мягкой пшеницы рухнуло более чем на 7%. Это заставляет ключевых импортеров нервно следить за каждой сводкой метеорологов.

"Снижение качества яровой пшеницы в США и сокращение сборов в Европе формируют идеальный шторм. Резервы тают, а новые контракты закладываются по ценам, которые год назад казались немыслимыми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Кукуруза также демонстрирует агрессивный рост. Достигнув отметки $4,775 за бушель, котировки немного скорректировались, но тренд остается восходящим. Главная причина — страх перед полной блокировкой Черноморского маршрута. Без стабильных поставок из этого региона цена пшеницы и кукурузы продолжит тестировать новые максимумы, подстегивая глобальную инфляцию.

Индикатор рынка Изменение / Прогноз
Рост фьючерсов за июль +16%
Экспорт РФ (июль 2026) -33% к прошлому году
Урожай во Франции Снижение на 7,6%
Доля РФ и Украины в экспорте 25-30% мирового рынка

На фоне дефицита предложения обостряются риски для корпоративного сектора агрохолдингов. Долговая нагрузка на фоне высокой ключевой ставки и перебоев с ликвидностью делает отрасль крайне чувствительной к любым регуляторным изменениям.

Сейчас рынок живет не столько фундаментальными показателями, сколько ожиданиями новых ограничений в портах Азова и Кавказа.

"Для бизнеса это означает рост транзакционных издержек. Приходится перестраивать цепочки через третьи страны, что забирает до 15% маржи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на зерно

Почему растут цены, если урожай в мире физически есть?

Проблема не в отсутствии зерна, а в его недоступности. Логистические разрывы в Черном море исключают из оборота огромные объемы продукции, создавая искусственный дефицит на мировых хабах.

Как запрет на импорт в Казахстане повлияет на Россию?

Это заставляет отечественных производителей искать новые рынки сбыта или увеличивать давление на внутреннюю инфраструктуру хранения, что в условиях снижения экспортных отгрузок создает риски затоваривания элеваторов.

Стоит ли ожидать дефицита хлеба?

Физического дефицита не будет, так как запасы внутри РФ достаточны. Однако мировая конъюнктура будет подталкивать цены вверх, что отразится на себестоимости переработки.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Санкт-Петербург
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
Запорожская область: на Азовском море ожидается усиление ветра до 15 м/с и высокая волна
Птицефабрика Островная начала заселение новых птичников 70 тысячами цыплят из Ленинградской области
ГИБДД Петербурга предлагает обязательные права и госномера для электросамокатов
Настоящий обед для огуречной грядки: 3 простых рецепта, чтобы плоды росли без остановки
Идеальная утилизация ягод с куста: нежный кекс с ягодной кислинкой и пастилой
Полуторагодовалая девочка лишилась обеих ног после простуды: причиной оказался скрытый сбой организма
Китайский авторынок шокировал ценами: Honda стала доступнее популярных бюджетных кроссоверов
Адыгейский поселок Яблоновский в Адыгее может получить статус города
Природа скрывала это годами: находка в Сибири обеспечила стране мощный рывок по запасам золота
Тульская область отправит 6000 детей в лагеря Беларуси из-за нехватки мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.