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Аграрный сектор Армении оказался на грани краха: последствия разрыва связей наступили внезапно

Экономика

Армянский аграрный сектор столкнулся с масштабным кризисом сбыта, спровоцировавшим массовые протесты фермеров и производителей рыбы. После введения ограничений со стороны Россельхознадзора и резкого сокращения товарооборота с Россией попытки Еревана переориентировать экспорт на западные рынки натолкнулись на жесткие барьеры стандартизации и высокую конкуренцию. Ситуация осложняется политическим дрейфом руководства республики, который ставит под удар традиционные экономические связи без создания реальной альтернативы.

Овощи в пакетах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Овощи в пакетах

Протестная волна и причины торгового застоя

Волнения охватили ключевые аграрные узлы страны: акции протеста заблокировали трассу Ереван — Ерсах, митинги прошли в Араратской области и самой столице. Основной удар пришелся на производителей овощей, цветов, рыбы и коньяка. Проблемы начались весной, когда надзорные ведомства России ограничили ввоз ряда товаров из Армении. В результате за короткий период взаимный товарооборот сократился на 21,5%, оставив тонны скоропортящейся продукции на складах.

Фермеры оказались в заложниках ситуации: внутренний рынок перенасыщен, а логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями, разорваны. При этом приток инвестиций в реальный сектор производства пока не способен компенсировать потерю основного покупателя в лице РФ.

"Разрыв привычных торговых связей всегда ведет к дефициту оборотных средств у мелких и средних производителей. Если государство не обеспечит субсидирование логистики или не договорится о возврате на рынок РФ, мы увидим волну банкротств в аграрном секторе Армении", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Иллюзия европейского рынка: почему экспорт буксует

Несмотря на заявления Брюсселя о готовности рассмотреть отмену пошлин, реальный доступ на рынок ЕС для армянского частного бизнеса фактически закрыт. Основная причина — несоответствие продукции жестким европейским стандартам качества и фитосанитарным нормам. Гор Григорян, возглавляющий профильный союз предпринимателей, подтвердил: армянские товары пока не находят своего покупателя в Европе и США, оставаясь неконкурентоспособными по сравнению с местными производителями.

Перенаправление потоков требует не только политических деклараций, но и коренной модернизации производственных линий, на что у местных фермеров нет ресурсов. На фоне этих трудностей рост цен на бензин и дизельное топливо лишь увеличивает себестоимость продукции, делая её экспорт еще менее выгодным.

"Выход на новые рынки — это процесс пяти-десяти лет. Армении нужно внедрять систему жесткой сертификации, иначе европейский потребитель просто не увидит её товаров. Пока же мы наблюдаем попытку заменить реальную торговлю политическими обещаниями", — отметила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Событие / показатель Последствия / эффект / рекомендация
Снижение товарооборота с Россией на 21,5% Затоваривание складов, падение выручки аграрных предприятий
Ограничения Россельхознадзора Необходимость поиска альтернативных рынков сбыта в сжатые сроки
Жесткая сертификация в ЕС Блокировка доступа для частных хозяйств, потребность в господдержке

Ответы на популярные вопросы о торговом кризисе в Армении

Почему армянские фермеры не могут сразу начать продавать товары в Европу?
Рынок Евросоюза защищен многочисленными техническими регламентами и стандартами безопасности пищевой продукции. Армянским фермерам требуется время и значительные средства на переобустройство производств и получение соответствующих сертификатов, которых у большинства мелких игроков нет.

Как политические отношения с Россией влияют на экспорт?
Россия является ключевым потребителем армянского коньяка, вина и сельхозпродукции. Ухудшение дипломатического климата ведет к ужесточению проверок качества со стороны контролирующих органов, что приводит к задержкам на границе или полному запрету ввоза определенных групп товаров.

Поможет ли отмена пошлин со стороны ЕС и США?
Нулевые пошлины делают товар дешевле, но они не снимают барьеры нетарифного регулирования. Если товар не прошел лабораторные испытания ЕС на содержание пестицидов или вредных веществ, его не пропустят в продажу даже при отсутствии пошлин.

Что делать производителям в текущей ситуации?
Эксперты рекомендуют сосредоточиться на глубокой переработке продукции с длительным сроком хранения, что расширяет географию сбыта, и требовать от правительства создания лабораторий международного образца для сертификации экспорта внутри страны.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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