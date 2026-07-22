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Торговля с Японией оживилась: рекордные СПГ и нефть из РФ, из Японии - автомобили через третьи страны

Экономика » Сырье

Товарооборот между Россией и Японией за первое полугодие текущего года увеличился на 15% относительно того же периода 2025 года. Основной прирост обеспечил экспорт российских энергоносителей.

Танкер в порту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Танкер в порту

Согласно официальной статистике Минфина Японии, опубликованной в июле 2026 года, страна продолжает активно покупать российские энергоносители, которые составляют 61,1% от всего объема японского импорта из РФ.

Закупки сжиженного природного газа (СПГ) выросли в 1,5 раза. За шесть месяцев рост составил всего 0,3% год к году. Однако в июне произошел резкий скачок — поставки взлетели на 52% по сравнению с июнем прошлого года. Импорт сырой нефти из России (с проекта «Сахалин-2») за полугодие подскочил почти в 3,5 раза (+245,5%), достигнув 1,53 млн баррелей.  Поставки СПГ и нефти идут в рамках ключевого для Токио проекта «Сахалин-2», который официально выведен из-под западных санкций ради энергетической безопасности Японии. Японские энергетические гиганты (ENEOS, Idemitsu Kosan) наращивают закупки в РФ, чтобы снизить зависимость от нестабильного Ближнего Востока, откуда страна получает более 90% нефти.

По итогам полугодия импорт российского угля увеличился на 15,8%. В отдельные месяцы (например, в январе) фиксировались кратные скачки поставок,

Закупки возобновились в мае-июне для диверсификации поставок. Эти показатели связывают с растущими потребностями японской экономики в энергоресурсах и оптимизацией условий сотрудничества.

Российская сторона продолжает развивать экспортные каналы в энергетическом секторе, уделяя внимание логистике и условиям транспортировки грузов. Сохранение и рост поставок происходят на фоне действующих международных санкций и ограничений.

Одновременно с ростом импорта ресурсов, Япония на 32,3% увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей, которые составляют основу её поставок в РФ.  Основной поток составляют подержанные и новые машины с объемом бензинового или дизельного двигателя до 1,9 литра включительно, а также так называемые «мягкие гибриды», не подпавшие под жёсткие запреты. 

Автомобили, которые Япония запретила вывозить напрямую (например, внедорожники Toyota Land Cruiser / RAV4, минивэны Alphard / Voxy, премиальные Lexus и любые полноценные гибриды/электромобили), всё равно поставляются на российский рынок, но сложными логистическими путями.
Их закупают на японских аукционах, но оформляют экспорт в третьи страны (Грузию, Монголию, ОАЭ, страны Центральной Азии), откуда затем перенаправляют в РФ. Также в автосалонах России резко выросло число «японских» автомобилей, физически собранных на совместных заводах в Китае.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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