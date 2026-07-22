Родители подарили жилье? 3 юридические тонкости, чтобы не потерять квартиру при разводе

5:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Передача дорогого имущества в дар часто кажется безопасной сделкой внутри семьи, но юридическая реальность вскрывается только в зале суда. Обычная квартира, полученная от родителей, может превратиться в объект острой борьбы, если при ее оформлении были допущены типичные ошибки в документах. На практике видно, что статус подарка не всегда защищает жилье от раздела при расторжении брака, если не соблюдены жесткие правила регистрации прав.

Фото: freepik is licensed under public domain Развод

Правила оформления: когда подарок остается личным

По закону все, что супруги купили в браке, делится пополам. Имущество, полученное в дар, считается личной собственностью и разделу не подлежит. Однако здесь кроется ловушка: принципиально важно, как именно родители передали ключи. Если они просто дали деньги на покупку или позволили паре жить в квартире без оформления бумаг на конкретного человека, суд сочтет такой вариант совместной наживой. В этом случае квадратные метры распределят поровну, независимо от того, чья родня делала широкий жест.

"Дарственная должна быть оформлена строго на одного из супругов. Если документ составлен на обоих или квартира передана без договора дарения через куплю-продажу, она автоматически попадает в общую корзину имущества. Личное право владения подтверждается только официальным нотариальным договором", — в беседе с Pravda.Ru объяснила юрист по семейному праву Елена Пахомова

Для сохранения недвижимости за собой нужно проследить, чтобы в реестре собственником значился только один человек на основании договора дарения. Это единственный надежный сигнал для закона, что имущество не имеет отношения к общим семейным тратам. Приватизация или наследство работают по схожей схеме, оставаясь за тем, кто их получил.

Риски вложений и право на компенсацию

Даже идеально оформленный подарок может частично отойти второму супругу, если за годы брака в жилье вложили много сил и средств. Капитальный ремонт, замена коммуникаций или перепланировка, которые серьезно подняли рыночную цену объекта, дают право требовать долю или денежную выплату. Это логичный подход регулятора к защите интересов обеих сторон.

"Суды внимательно изучают финансовые следы. Если жена докажет, что ремонт в подаренной мужу квартире делался на ее личные сбережения или общую зарплату, она вправе претендовать на компенсацию. Доказательствами служат чеки на стройматериалы, договоры с бригадами и старые фотографии состояния стен до работ", — отметила специально для Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Тот самый секрет спокойствия заключается в прозрачности трат. Любое улучшение чужого жилого пространства должно фиксироваться документально. Если смотреть на вещи проще, то супруг, не являющийся собственником, выступает в роли инвестора. Если вложения превратили "бетонную коробку" в элитную недвижимость, закон позволит вернуть вложенное в денежном эквиваленте.

Ситуация Правовой статус Договор дарения на мужа Личная собственность мужа Покупка на деньги родителей без дарственной Совместно нажитое имущество Капитальный ремонт в подаренной квартире Право на денежную компенсацию доли затрат

Чтобы избежать споров, эксперты советуют оформлять брачный договор. Это рабочий механизм, который позволяет заранее договориться, чье это жилье и что будет с вложениями в случае развода. На деле же выходит, что честный разговор о документах на старте экономит годы судебных тяжб в будущем.

Ответы на популярные вопросы о разделе подаренного имущества

Можно ли разделить подаренную квартиру, если в ней прописаны дети?

Прописка детей не меняет право собственности. Квартира остается за тем, кому она подарена, но за детьми сохраняется право пользования жильем до совершеннолетия.

Как доказать, что деньги на покупку квартиры дали именно родители?

Нужны выписки со счетов о движении средств от родителей к продавцу или договор целевого дарения денег. Свидетельских показаний в таких делах обычно недостаточно.

Считается ли косметический ремонт основанием для раздела квартиры?

Обычно нет. Оклейка обоев или замена ламината не увеличивают стоимость недвижимости настолько существенно, чтобы менять статус личной собственности на общую.

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