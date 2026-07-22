Законы работают иначе: решение международного арбитража не спасло консорциум NCOC в Казахстане

Министерство юстиции Казахстана намерено взыскать экологический штраф с оператора месторождения Кашаган — консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), несмотря на решение международного арбитража ЮНСИТРАЛ. Ведомство считает временный запрет на взыскание, вынесенный арбитражем, необязательным к исполнению в рамках национальной юрисдикции.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Правовой статус решения ЮНСИТРАЛ

В Минюсте пояснили, что обеспечительный приказ международного арбитража не имеет автоматической юридической силы на территории Казахстана и не отменяет постановления национальных судов. Позиция ведомства строится на том, что коммерческий арбитраж разбирает частноправовые споры и не вправе ограничивать государство в реализации его публичных полномочий.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин отмечает, что в подобных спорах ключевым является разграничение между частным контрактом и публично-правовым обязательством. Если штраф наложен в рамках административного или экологического законодательства, он часто выводится за рамки компетенции коммерческого арбитража.

В министерстве также подчеркнули: решения иностранных арбитражей вступают в силу только после их официального признания казахстанскими судами. В случае с постановлением ЮНСИТРАЛ такая процедура не проводилась, что делает документ недействующим для органов принудительного исполнения.

Риски и последствия для NCOC

Атырауский областной суд ранее оставил в силе решение о взыскании штрафа, и этот судебный акт уже вступил в законную силу. Срок добровольного исполнения обязательств установлен до 20 июля.

Если средства не поступят в бюджет до указанной даты, власти запустят процедуру принудительного взыскания. В этом случае сумма задолженности увеличится за счет исполнительского сбора в размере 10%.

Экспертный комментарий: «Принудительное взыскание на основании вступившего в силу решения национального суда имеет приоритет, пока решение международного арбитража не будет легализовано через процедуру признания и приведения в исполнение (экзекватуру) в местном суде», — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Конфликт конфиденциальности

Отдельно Минюст раскритиковал политику NCOC в области информирования. В ведомстве заявили, что публичные сообщения консорциума о ходе арбитражного разбирательства нарушают принцип конфиденциальности, принятый в международном коммерческом арбитраже.