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Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара

Экономика » Финансы » Деньги

Ослабление национальной валюты продиктовано объективным замедлением экономики и спецификой внебиржевого формирования курсов, пояснил главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев. В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что текущие показатели отражают реальное положение дел на межбанковском рынке, а не директивные решения регулятора.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал курс американской валюты на максимальной отметке за последние три месяца. Официальный курс доллара на двадцать второе июля был установлен на уровне 78,55 рубля.

Такие изменения происходят на фоне внедрения регулятором обновленных алгоритмов для фиксации стоимости иностранных активов.

По словам Николаева, Банк России сегодня фактически транслирует ситуацию, которая складывается в сегменте межбанковских торгов. Несмотря на отсутствие привычных биржевых сессий, рыночный характер ценообразования сохраняется, а регулятор лишь фиксирует сложившееся равновесие спроса и предложения.

Специалист подчеркивает, что фундаментальные макроэкономические факторы сейчас работают против рубля. Даже относительно высокая стоимость энергоносителей не способна удержать нацвалюту от снижения, если общие темпы роста производства падают. Для понимания процессов важно учитывать, как парадоксальное изменение внутренних условий влияет на общую устойчивость финансовой системы.

"Надо учитывать, что макроэкономическая ситуация остается сложной. Экономика все больше тормозит. А представить, что экономика слабеет, а валюта остается сильной — это достаточно трудно. Такое может быть кратковременно, но в принципе это противоестественно", — отметил эксперт.

Дополнительное давление на рынок оказывает фактор неопределенности перед очередным заседанием регулятора, подчеркнул экономист. Эксперт прогнозирует, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, инвесторы уже закладывают эти ожидания в котировки. При этом новый виток ослабления рубля становится логичным следствием смены рыночных тенденций.

"Рынок отыгрывает те настроения, которые существуют в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке. ЦБ возьмет паузу. Он не будет повышать ставку, но, по всей видимости, не будет и понижать. То есть пауза — это значит неопределенность", — пояснил экономист.

Николаев уверен, что сохранение ставки без изменений станет важным сигналом для экономики. Это не просто технический момент, а полноценная смена тренда. В то же время многие аналитики предупреждают, что привычные банковские услуги и условия кредитования станут другими из-за долгосрочного сохранения высокой стоимости заимствований. Не менее остро стоит и вопрос о том, как стоимость заемных средств отразится на инвестиционной активности в реальном секторе.

По мнению эксперта, именно сочетание макроэкономического торможения и затянувшейся паузы в решениях ЦБ является ключевым драйвером для текущего валютного курса. Смена долгосрочной тенденции в кредитной политике — это серьезное событие, к которому бизнесу и населению необходимо адаптироваться.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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