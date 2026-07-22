По данным Росстата, за январь-июнь текущего года средняя розничная цена на свинину в России снизилась с 398,3 до 392 рубля за килограмм. Бескостная свинина подешевела с 415,6 до 407,4 рубля за килограмм.
В материале отмечается, что снижение цен обеспечено сокращением затрат на содержание свиней и ростом конкуренции со стороныкрупных производителей, повысивших эффективность производства. Одновременно специалисты предостерегают: наблюдаемая тенденция может носить временный характер. Дальнейшая динамика будет зависеть от мировых цен на корма, транспортных расходов и общих экономических условий.
Аналогичное снижение цен фиксируется и в странах СНГ, что свидетельствует о региональной трансформации рынка свинины.
Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что снижение розничной цены не автоматически означает рост рентабельности свиноводческих хозяйств: разница между ценой производителя и розничной наценкой может поглотить выгоду от дешевизны кормов, а устойчивость тренда проверит только динамика закупочных цен и объёмов производства в следующих кварталах.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.