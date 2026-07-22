Рынок авиаперевозок столкнулся с жестокой реальностью: стоимость перелетов спровоцирует цепную реакцию

Стоимость авиабилетов в страны Юго-Восточной Азии на зимний сезон 2026 года вырастет на 15-25% по сравнению с прошлым годом. О росте цен сообщил коммерческий директор "Слетать.ру" Антон Лаврухин, отметив, что компания уже ведет переговоры с перевозчиками по программам, которые стартуют в сентябре-октябре 2026 года.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Крупный план: паспорт и авиабилет, лежащие рядом

Подорожание перелетов связано с ростом себестоимости рейсов и увеличением топливного сбора. Последний растет на фоне глобального дефицита авиатоплива, что напрямую влияет на итоговую стоимость билета для пассажира.

Риск-менеджер Илья Гусев поясняет, что высокая концентрация предложения авиатоплива в ограниченном числе регионов делает рынок чувствительным к любым сбоям в цепочках поставок, что приводит к росту волатильности цен на билеты.

Факторы роста стоимости туров

В Российском союзе туриндустрии полагают, что общая стоимость зарубежных поездок может вырасти. Помимо авиаперелетов, на цену влияют валютные колебания. В мае курс доллара находился на отметке 75 рублей, однако текущий показатель достиг 78,3 рубля. На рынке фьючерсов валюту приобретают уже по 80 рублей.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что динамика курса валют в сочетании с ростом транспортных издержек создает кумулятивный эффект: стоимость турпродукта растет быстрее, чем отдельные его составляющие.