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Зависимость от аренды стала невыносимой: решение изменит судьбу ПВЗ в малых городах

Экономика

Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ввести льготную коммерческую ипотеку для покупки помещений под пункты выдачи заказов (ПВЗ) и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо организации.

ПВЗ Ozon и Wildberries
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПВЗ Ozon и Wildberries

Инициатива находится на стадии официального предложения: документ передан в правительство, его проработку планируют вести совместно с Минстроем и корпорацией "Дом.РФ". Решения о запуске программы, параметрах субсидирования и источнике финансирования пока не принято.

Параметры предложения

МАРМП предлагает установить ставку по таким кредитам на уровне 5-7% годовых, максимальную сумму займа — 5 млн руб., площадь объекта — не более 50 кв. м. Участвовать смогут индивидуальные предприниматели и компании, которые работают в собственном или арендованном ПВЗ не менее года. По расчетам ассоциации, субсидирование ипотеки для 10 тыс. владельцев ПВЗ потребует 3,3-3,9 млрд руб. в год.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что заявленная стоимость программы отражает только расходы на субсидирование процентной ставки: полная бюджетная нагрузка будет зависеть от механизма компенсации банкам разницы между рыночной и льготной ставкой, от коэффициента дефолтов в этом сегменте заёмщиков и от административных издержек оператора программы.

Экономический механизм и заинтересованные стороны

Главная цель инициативы — снизить зависимость малого бизнеса от аренды. Покупка помещения по льготному кредиту позволяет заменить растущие арендные платежи фиксированными выплатами по ипотеке, исключить риск досрочного расторжения договора арендодателем и сформировать недвижимость в собственности как капитал бизнеса.

Для владельцев ПВЗ в небольших городах это может стать единственным доступным способом закрепить место под бизнес: в таких локациях предложение коммерческих площадей ограничено, а арендодатели часто диктуют условия. Банки получат новый сегмент заёмщиков с государственной поддержкой, но несут риски качества залоговой массы — небольшие неликвидные помещения в малых городах сложно реализовать при дефолте. Арендодатели коммерческой недвижимости рискуют потерять устойчивых долгосрочных арендаторов, особенно в регионах, где ПВЗ являются ключевыми заполнителями торговых площадей.

Маркетплейсы (Wildberries, Ozon и др.) заинтересованы в стабильности сети ПВЗ: собственные помещения у операторов точек выдачи снижают риск внезапного закрытия пункта из-за арендного конфликта. Однако программа не затрагивает напрямую отношения с маркетплейсами — субсидию получает предприниматель, а не платформа.

Контекст рынка: рост замедляется, консолидация ускоряется

На 1 января 2026 года в России насчитывалось 226,4 тыс. ПВЗ — за год их число выросло на 44,7%. При этом темпы входа новых участников снижаются, сегмент постепенно консолидируется. Гендиректор Ivideon Заур Абуталимов отмечает, что действующие владельцы всё чаще отказываются от расширения и занимают выжидательную позицию.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что в условиях высокой ключевой ставки и дорогого кредитования любой механизм снижения стоимости заёмных средств для малого бизнеса имеет антициклический эффект. Однако масштаб программы — 10 тыс. объектов при 226 тыс. действующих ПВЗ — охватывает менее 5% рынка. Значимого влияния на общую динамику сети точек выдачи или на коммерческую недвижимость в малых городах такого пилотного объема недостаточно.

Альтернативы и риски

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что более эффективной мерой поддержки стали бы прямые субсидии на аренду площадей или на содержание сотрудников. По его оценке, при запуске льготной ипотеки часть владельцев ПВЗ всё же может перейти от аренды к покупке, но большинство малого бизнеса в сегменте не имеет достаточного первоначального взноса или кредитной истории для получения даже льготного кредита.

Главные неопределённости программы: критерии отбора заёмщиков (год работы в ПВЗ не гарантирует платёжеспособность), процедура оценки небольших нестандартных объектов в малых городах, механизм выхода банка из залога при проблемах, и, наконец, готовность федерального бюджета выделять 3,3-3,9 млрд руб. ежегодно на неопределённый горизонт.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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