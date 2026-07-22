Жизненно важные ресурсы под контролем: новый режим перевозок в Арктике изменил общую очередь

Правительство присвоило грузам северного завоза наивысший приоритет при транспортировке, чтобы гарантировать доставку всех ресурсов в 20 регионов программы в установленные сроки. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Механизм обеспечения поставок предполагает ежедневный мониторинг Минвостокразвития совместно с профильным штабом. Такой контроль позволяет оперативно устранять логистические заторы на маршрутах, ведущих в северные территории.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что приоритизация грузов в транспортной системе напрямую влияет на распределение пропускной способности инфраструктуры, фактически ставя потребности Арктики выше остальных коммерческих или государственных перевозок.

Особое внимание уделяется поставкам топлива. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что стабильное снабжение энергоносителями северных регионов остается одним из главных направлений работы правительства и местных властей.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин