Правительство присвоило грузам северного завоза наивысший приоритет при транспортировке, чтобы гарантировать доставку всех ресурсов в 20 регионов программы в установленные сроки. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Механизм обеспечения поставок предполагает ежедневный мониторинг Минвостокразвития совместно с профильным штабом. Такой контроль позволяет оперативно устранять логистические заторы на маршрутах, ведущих в северные территории.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что приоритизация грузов в транспортной системе напрямую влияет на распределение пропускной способности инфраструктуры, фактически ставя потребности Арктики выше остальных коммерческих или государственных перевозок.
Особое внимание уделяется поставкам топлива. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что стабильное снабжение энергоносителями северных регионов остается одним из главных направлений работы правительства и местных властей.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.