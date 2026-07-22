Российские банки начали борьбу за каждый рубль: что скрывается за рекордным дефицитом ликвидности

Российские банки столкнулись с рекордным за два года дефицитом ликвидности: к концу июля разрыв между требованиями ЦБ и его обязательствами перед банками превысил 2,4 трлн рублей. Это вынуждает банки активнее привлекать средства населения, делая продукты для вкладчиков более привлекательными.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

Механика кассового разрыва: почему банкам не хватает денег

Структурный дефицит ликвидности — это состояние, когда банковская система должна регулятору больше, чем он ей. 20 июля этот показатель зафиксировался на отметке 2,414 трлн рублей. Это пиковое значение с марта 2022 года. Экономика абсорбирует свободные деньги через несколько каналов сразу.

Главный драйвер — агрессивный отток средств в наличные. Сезон отпусков традиционно вымывает "кэш" из касс, но в 2026 году этот процесс ускорился: только за первую половину июля объем наличности в обращении вырос более чем на 0,5 трлн рублей.

Давление на ликвидность оказывает и фискальная политика. Минфин активно размещает госбумаги, фактически вытягивая деньги с банковских корсчетов в казначейство.

Параллельно Банк России проводит операции по зеркалированию инвестиций Фонда национального благосостояния, что дополнительно сжимает денежную массу в периметре коммерческих банков. В итоге доступность дешевого фондирования падает, заставляя банки искать альтернативы.

"Рынок полноценно переходит в режим структурного дефицита. Это не технический сбой, а следствие перегрева кредитования при замедлении притока средств населения. Банки утилизировали ресурсы быстрее, чем те успевали восполняться", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Реакция сектора: гонка ставок и новые инструменты

Чтобы стабилизировать пассивы, банки начали поднимать ставки по вкладам, причем зачастую условия для "новых денег" оказываются значительно выгоднее. Это попытка удержать вкладчиков, которые на фоне снижения доходности депозитов начали искать альтернативные инструменты для накоплений.

Процентная маржа при этом трещит по швам: стоимость привлечения растет, а оборачиваемость кредитных портфелей замедляется из-за инфляционного давления на заемщиков.

Показатель Значение на июль 2026 Структурный дефицит (макс.) 2,414 трлн руб. Объем аукционов РЕПО с ЦБ 6,2 трлн руб. (рекорд) Рост вложений в ОФЗ (год) +17,6%

Параллельно банки форсируют внедрение технологических решений. Развитие инфраструктуры, включая цифровой рубль, в перспективе может упростить управление ликвидностью, но сейчас сектор живет на "инъекциях" от регулятора.

На недельных аукционах РЕПО банки занимают рекордные суммы под 14,5% годовых, чтобы закрыть дыры в текущих платежах и выполнить нормативы резервирования.

"Ситуация не несет рисков для вкладчиков, так как ЦБ полностью контролирует процесс через механизмы РЕПО. Однако для самих банков это означает период низкой прибыли — им приходится платить за ресурсы больше, чем они ожидали", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы и системная устойчивость

Регулятор уже пересмотрел прогноз по дефициту до конца года в сторону увеличения. Ожидается, что показатель может вырасти до 3,6 трлн рублей. Эксперты предупреждают: валютные маневры и риски, связанные с курсовыми спредами, заставляют бизнес и население осторожнее относиться к классическим счетам.

Банкам придется работать в условиях "прозрачности", внедряя новые правила информирования клиентов и исключая скрытые комиссии, чтобы вернуть доверие и приток средств.

"Мы наблюдаем охлаждение ресурсной базы. У граждан остается меньше свободных средств из-за цен, а банки вынуждены сдерживать темпы выдачи кредитов. Это логичная коррекция после бурного роста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о дефиците ликвидности

Означает ли дефицит ликвидности крах банков?

Нет. Это технический термин, описывающий баланс расчетов между ЦБ и банками. У банков достаточно активов, просто часть из них сейчас "заперта" в долгосрочных кредитах или в наличных на руках у населения.

Почему ставки по вкладам начали расти?

Банкам не хватает притока денег для ведения деятельности. Чтобы привлечь клиента, они повышают доходность, конкурируя с наличными накоплениями и другими способами сбережения.

Как это отразится на обычных клиентах?

Кредиты могут стать менее доступными, а требования к заемщикам — жестче. С другой стороны, появляются более выгодные предложения по вкладам и накопительным счетам.

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