Танкеры просто отказались плыть: поставки сырья через КТК в Новороссийске оказались под ударом

Казахстан приостановил основные экспортные поставки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском порту Новороссийск. Причиной стали растущие риски безопасности в акватории Черного моря.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Танкер в порту

Согласно имеющимся данным, решение вызвано отказом танкерных компаний отправлять суда к терминалу. Перевозчики ссылаются на угрозы, связанные с текущим конфликтом в регионе. Терминал КТК перестал принимать нефть из трубопровода до стабилизации обстановки в Черном море.

Механизм воздействия этого события на рынок заключается в резком ограничении предложения. Поскольку КТК является главным каналом экспорта казахстанского сырья, остановка отгрузок создает физический разрыв в цепочках поставок. В краткосрочной перспективе это может привести к росту мировых котировок из-за опасений рынка по поводу дефицита нефти.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что подобные перебои в логистике влияют на мировой баланс предложения, однако итоговое воздействие на цены будет зависеть от того, насколько быстро Казахстан сможет перенаправить потоки сырья на альтернативные маршруты и какой объем нефти будет накоплен в хранилищах.

Для России ситуация означает временное снижение объемов транзита нефти через территорию страны и порт Новороссийск. Это ведет к потере части транзитных доходов и создает дополнительную нагрузку на управление портовой инфраструктурой в условиях повышенных рисков.

На данный момент подтверждено только временное прекращение приема сырья на терминале. Остаются неопределенными сроки возобновления работы КТК, а также готовность танкерного флота вернуться к регулярным рейсам в Черное море.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов