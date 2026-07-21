Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции до 600 тыс. тонн. Лимит вырос на 100 тыс. тонн по сравнению с предыдущим показателем в 500 тыс. тонн. Новые условия вступят в силу в 2026 году.
Для ограничения доминирования отдельных игроков введено условие по объему поставок: один поставщик не может ввезти более 20 тыс. тонн продукции за год.
Ведомство обосновывает решение растущим спросом на свежие овощи внутри страны и стремлением диверсифицировать импорт, снизив зависимость от других государств. Ожидается, что дополнительные объемы продукции расширят ассортимент в торговых сетях и приведут к снижению розничных цен.
Процедура ввоза остается жестко регламентированной. Таможенные органы контролируют соответствие каждой партии российским санитарным и ветеринарным стандартам. Импортеры обязаны предоставлять документы о происхождении товара.
Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что рост квот обычно сдерживает ценовые скачки в периоды дефицита, но создает риски для локальных производителей из-за ценовой конкуренции с турецким импортом.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.