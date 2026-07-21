Цены на овощи скоро рухнут: решение Минсельхоза по Турции изменит ситуацию в магазинах

Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции до 600 тыс. тонн. Лимит вырос на 100 тыс. тонн по сравнению с предыдущим показателем в 500 тыс. тонн. Новые условия вступят в силу в 2026 году.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежий урожай томатов

Для ограничения доминирования отдельных игроков введено условие по объему поставок: один поставщик не может ввезти более 20 тыс. тонн продукции за год.

Ведомство обосновывает решение растущим спросом на свежие овощи внутри страны и стремлением диверсифицировать импорт, снизив зависимость от других государств. Ожидается, что дополнительные объемы продукции расширят ассортимент в торговых сетях и приведут к снижению розничных цен.

Процедура ввоза остается жестко регламентированной. Таможенные органы контролируют соответствие каждой партии российским санитарным и ветеринарным стандартам. Импортеры обязаны предоставлять документы о происхождении товара.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что рост квот обычно сдерживает ценовые скачки в периоды дефицита, но создает риски для локальных производителей из-за ценовой конкуренции с турецким импортом.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков