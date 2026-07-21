Объем ипотечного кредитования на покупку и строительство частных домов в России в первом полугодии 2026 года вырос на 70% относительно того же периода прошлого года. Суммарный объем выданных ссуд достиг 310 млрд рублей, сообщает Дом. РФ.
Наибольший объем средств сосредоточен в сегменте готовых домов: здесь банки выдали 39 тыс. кредитов на сумму 184 млрд рублей. По сравнению с первой половиной 2025 года количество сделок увеличилось в 1,6 раза, а общая сумма — в 1,7 раза.
Сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) показал более высокую динамику по количеству заявок. Было выдано 18 тыс. кредитов на 126 млрд рублей, что в 1,9 раза больше по числу договоров и в 1,7 раза по объему средств по сравнению с прошлым годом.
Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что такой рост может быть связан с перераспределением спроса между многоквартирными домами и частным сектором, однако для окончательного вывода необходимо анализировать текущие процентные ставки и доступные льготные программы для ИЖС.
Параллельно с ростом кредитования меняется структура работы подрядчиков. Рынок ИЖС с применением счетов эскроу расширяется: второй месяц подряд в систему вступают около 200 новых организаций. Сейчас по этой схеме работают 4,5 тыс. подрядчиков.
Общий строительный портфель этих компаний по заключенным договорам подряда составил 3,9 млн квадратных метров, уточняют в Дом. РФ.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что переход на эскроу-счета в частном домостроении меняет механизм распределения рисков. Теперь средства застройщика становятся зависимыми от этапов выполнения работ, что повышает защиту покупателя, но требует от подрядчиков более четкого финансового планирования.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.