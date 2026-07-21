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Квартиры больше не в моде: ипотека на частные дома в России обрушила старые рекорды

Экономика

Объем ипотечного кредитования на покупку и строительство частных домов в России в первом полугодии 2026 года вырос на 70% относительно того же периода прошлого года. Суммарный объем выданных ссуд достиг 310 млрд рублей, сообщает Дом. РФ.

Строящийся дом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строящийся дом

Динамика спроса: готовое жилье против ИЖС

Наибольший объем средств сосредоточен в сегменте готовых домов: здесь банки выдали 39 тыс. кредитов на сумму 184 млрд рублей. По сравнению с первой половиной 2025 года количество сделок увеличилось в 1,6 раза, а общая сумма — в 1,7 раза.

Сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) показал более высокую динамику по количеству заявок. Было выдано 18 тыс. кредитов на 126 млрд рублей, что в 1,9 раза больше по числу договоров и в 1,7 раза по объему средств по сравнению с прошлым годом.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что такой рост может быть связан с перераспределением спроса между многоквартирными домами и частным сектором, однако для окончательного вывода необходимо анализировать текущие процентные ставки и доступные льготные программы для ИЖС.

Инфраструктура и эскроу-счета

Параллельно с ростом кредитования меняется структура работы подрядчиков. Рынок ИЖС с применением счетов эскроу расширяется: второй месяц подряд в систему вступают около 200 новых организаций. Сейчас по этой схеме работают 4,5 тыс. подрядчиков.

Общий строительный портфель этих компаний по заключенным договорам подряда составил 3,9 млн квадратных метров, уточняют в Дом. РФ.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что переход на эскроу-счета в частном домостроении меняет механизм распределения рисков. Теперь средства застройщика становятся зависимыми от этапов выполнения работ, что повышает защиту покупателя, но требует от подрядчиков более четкого финансового планирования.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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