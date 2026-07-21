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Цены замрут на месте: новое решение по топливу поставило жирную точку в спорах ведомств

Экономика

Государственная Дума приняла в финальном чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ, нацеленных на долгосрочную стабилизацию цен на горючее и оптимизацию работы нефтеперерабатывающего сектора. Новые нормы не только корректируют механизмы демпфера, но и радикально меняют правила налогообложения программ мотивации в крупных компаниях, избавляя бизнес от избыточных эмиссий акций и необоснованного финансового давления. Решение законодателей призвано насытить внутренний рынок ресурсами и упростить администрирование для заводов, инвестирующих в модернизацию мощностей.

налоговый вычет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
налоговый вычет

Налоговая перезагрузка: от акций до прибыли

Основной блок поправок затрагивает статьи 251 и 270 Налогового кодекса. Законодатели исключили из налоговой базы доходы и расходы администраторов программ мотивации международных компаний. Ранее техническое владение ценными бумагами приводило к фиктивному росту налогооблагаемой базы из-за колебаний рыночной стоимости активов. Теперь посредники, выполняющие лишь логистическую роль в передаче акций сотрудникам, освобождены от этой нагрузки.

"Устранение налогового барьера для мотивационных программ — это сигнал крупному бизнесу, что государство готово снижать административные издержки. Отказ от бесконечных допэмиссий акций не только защитит стоимость активов, но и сохранит конфиденциальность корпоративных процедур", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пересмотр правил позволяет компаниям формировать стабильные пулы ценных бумаг, не размывая доли акционеров. Это особенно актуально на фоне внедрения новых финансовых инструментов, включая третью форму национальной валюты, которая также требует четкого налогового регулирования.

Стабилизация ТЭК и роль демпфера

Вторая часть закона напрямую касается энергетической безопасности. Депутаты расширили преференции для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые взяли на себя обязательства по глубокой модернизации установок. Кроме того, скорректирован топливный демпфер для организаций, поставляющих на российский рынок бензин иностранного производства. Эти меры стимулируют нефтяников отдавать приоритет внутренним потребителям, а не экспорту.

"Корректировка демпфера — это тонкая настройка рынка. Мы видим, как меняется глобальная логистика, когда даже стабильные экспортные маршруты оказываются под угрозой из-за внешних факторов. Поддержка собственных НПЗ гарантирует, что внутренние цены не будут зависеть от экспортной альтернативы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Изменение законодательства Экономический эффект
Отмена налога на "технические" доходы по акциям Снижение нагрузки на эмитентов, прекращение избыточных допэмиссий
Корректировка топливного демпфера Сдерживание розничных цен на заправках при росте мировых котировок
Льготы для модернизируемых НПЗ Рост глубины переработки нефти и увеличение выпуска качественного бензина

Оперативный контроль и риски дефицита

Несмотря на изменение налогового ландшафта, правительство сохраняет ручное управление в критических ситуациях. Минпромторг подтвердил, что ведет мониторинг запасов топлива в торговых сетях. Ритейлеры пока не сообщают о перебоях, однако ведомство готово задействовать механизмы оперативной координации с нефтяными компаниями при первых признаках нехватки ресурса.

"Налоговые стимулы работают в долгую, но рынку нужны и быстрые решения. Важно понимать, что стабильность цен на АЗС зависит от баланса спроса и предложения. Если возникнут локальные сбои, государство применит административный ресурс", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Повлияют ли поправки на стоимость литра бензина на частных АЗС?

Да, косвенно. Корректировка демпфера снижает волатильность оптовых цен. Это позволяет владельцам заправок сохранять маржинальность без резкого повышения цен на табло.

Почему программы мотивации акциями мешали компаниям?

Из-за старых правил компаниям приходилось платить налог на прибыль там, где реальной прибыли не было — просто из-за роста курса бумаг в руках посредника. Это вынуждало бизнес постоянно выпускать новые акции.

Будут ли льготы для НПЗ обязательными?

Преференции получают только те заводы, которые подписали соглашения с государством о модернизации. Это гарантирует, что налоговые деньги пойдут на реальное развитие производства, а не на дивиденды.

Как это скажется на инвесторах?

Уменьшение административной нагрузки и прекращение размытия акционерного капитала через допэмиссии обычно позитивно воспринимается фондовым рынком, что может поддержать котировки энергетических компаний.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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