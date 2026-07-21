Чтобы больше никогда не работать: названа сумма, которая заменит зарплату в 2026 году полностью

Для выхода на пенсионный покой без потери качества жизни россиянам требуется не просто капитал, а математически выверенная финансовая подушка. Мечта об увольнении "навсегда" упирается в жесткую реальность процентных ставок и налоговых вычетов. Финансовые аналитики рассчитали, сколько именно нужно держать на депозите, чтобы проценты полностью заменили ежемесячный оклад в 2026 году.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Три уровня финансовой свободы

Расчеты базируются на трех сценариях потребления. Первый — выживание на минимуме средств, второй — поддержание среднего для страны уровня жизни, и третий — достижение комфортной планки, о которой заявляют в опросах две трети граждан. За основу взят банковский вклад под 9,55% годовых с опцией ежемесячной выплаты.

"Для многих цифра в 23,5 миллиона рублей кажется недостижимой. Это системная ошибка планирования. Люди часто забывают, что капитал — это не только накопления, но и результат сложного процента, который работает эффективнее, чем любая подработка на износ", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для покрытия прожиточного минимума в 20 600 рублей на счете нужно держать 2,6 млн рублей. Средняя зарплата в 103 600 рублей потребует уже 13 млн рублей. Если же ориентироваться на "мечту" в 187 300 рублей ежемесячно, тело депозита должно вырасти до 23,5 млн рублей.

Целевой доход (мес) Необходимый капитал 20 600 руб. (минимум) 2,6 млн руб. 103 600 руб. (средняя ЗП) 13,0 млн руб. 187 300 руб. (желаемый) 23,5 млн руб.

Налоговый фильтр: сколько заберет государство

Главный подводный камень — фискальная нагрузка. В 2026 году необлагаемый лимит по процентному доходу составит 160 тысяч рублей в год. Все, что превышает эту планку, облагается НДФЛ по ставке 13% или 15%. Без учета налога вкладчик, рассчитывающий на прожиточный минимум, по факту получит на 3 тысячи рублей меньше ежемесячно из-за претензий ФНС.

"Инвесторам нужно заранее закладывать налоговый дисконт в свою стратегию. Если не учитывать автоматическое списание НДФЛ с процентов, ваш финансовый план будет дефицитным уже в первый год", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Инфляция и риски банковского сектора

Депозит — это консервативный инструмент, который часто проигрывает реальному росту цен. Инфляция съедает покупную способность накоплений, превращая вчерашний миллион в сегодняшние копейки. Для защиты средств эксперты рекомендуют диверсификацию: от ОФЗ до дивидендных акций надежных компаний.

"Безопасность капитала должна быть в приоритете. Огромные суммы на одном счете — это риск. Распределяйте средства между банками-участниками системы страхования вкладов, чтобы при санации не лишиться всего", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Важно помнить и о юридических аспектах. При потере владельца пенсионные накопления и депозиты могут стать предметом затяжных споров, если вовремя не оформить правопреемство.

Ответы на популярные вопросы о пассивном доходе

Можно ли жить только на проценты, не работая вообще?

Теоретически да, если капитал превышает 13 млн рублей. Однако нужно постоянно реинвестировать часть дохода для компенсации инфляции.

Выгодно ли сейчас переводить деньги в НПФ?

Спешка здесь опасна. Любой переход между фондами требует анализа потерь инвестиционного дохода.

Какая ставка по вкладам будет в 2026 году?

Прогнозы зависят от ключевой ставки ЦБ. При расчетах использовался консервативный сценарий 9,55%.

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