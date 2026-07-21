Последний безопасный маршрут оказался под вопросом: что теперь происходит с мировым рынком нефти

Блокада Красного моря йеменскими хуситами в сочетании с нестабильностью в Ормузском проливе ставит под удар глобальную энергетическую безопасность. Эксперты прогнозируют резкий скачок цен на нефть из-за критической зависимости мирового рынка от узких транспортных коридоров Аравийского полуострова. Ситуация обостряется тем, что даже альтернативные маршруты, такие как саудовский нефтепровод East-West, теперь оказываются в зоне прямого риска, что лишает экспортеров возможности гарантировать стабильность поставок в обход горячих точек.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 3rd Class D. Keith Simmons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вмс сша

Энергетический тупик: как хуситы влияют на баррель

Нарушение логистических цепочек в акватории Красного моря силами движения "Ансар Аллах" неизбежно приведет к пересмотру мировой стоимости энергоносителей. Хорхе Леон, возглавляющий отдел геополитического анализа в Rystad Energy, подчеркивает, что кампания против коммерческих судов уже доказала готовность и техническую способность повстанцев парализовать судоходство. Пока политическое решение конфликта между Вашингтоном и Тегераном не найдено, риск "ценового отскока" остается предельно высоким.

"Блокада Красного моря в условиях, когда альтернативные пути уже перегружены или находятся под угрозой, создает идеальный шторм для нефтяных котировок. Рынок мгновенно реагирует на любые перебои в физических поставках через Баб-эль-Мандебский пролив", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трубопровод East-West под прицелом

Мировой рынок нефти стал заложником географии. Основная нагрузка по обходу проблемных зон легла на саудовскую артерию East-West. Этот нефтепровод пересекает Аравийский полуостров и заканчивается в порту Янбу на побережье Красного моря. Эр-Рияд планомерно наращивал экспорт через этот терминал до 4 млн баррелей в сутки, надеясь минимизировать риски, связанные с транзитом через Персидский залив. Однако теперь терминалы в Красном море сами стали мишенью для атак, что делает и эту "страховку" недействительной.

"Для России и её партнеров по ОПЕК+ текущая дестабилизация логистики означает рост волатильности, который не всегда выгоден производителям в долгосрочной перспективе, так как разрушает прогнозируемость спроса", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ормузский фактор и угроза дефицита

Ситуация усугубляется фактическим закрытием или жестким ограничением трафика через Ормузский пролив. Если ранее трейдеры могли лавировать между маршрутами, то одновременная блокада двух ключевых выходов из региона создает физический дефицит сырья. Государственное регулирование и новые барьеры на топливных рынках разных стран уже заставляют импортеров пересматривать стратегии закупок, опасаясь прекращения экспортных потоков. Источник издание ТАСС.

"Инвесторам стоит готовиться к тому, что финансовая отчетность нефтяных мейджоров в ближайшие кварталы будет крайне непредсказуемой из-за возросших затрат на страхование танкеров и изменение маршрутов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект для рынка Блокада Красного моря хуситами Рост стоимости фрахта, увеличение времени доставки и цен на Brent Перекрытие Ормузского пролива Критическое снижение мировых запасов нефти, риск глобального шока Нагрузка на нефтепровод East-West Уязвимость альтернативного маршрута перед ракетными атаками

Ответы на популярные вопросы о последствиях нефтяного кризиса

Как блокада Красного моря отразится на рядовых потребителях?

Рост биржевых цен на нефть через цепочку переработки приведет к подорожанию бензина, авиакеросина и дизеля. Это спровоцирует инфляцию практически на все группы товаров из-за роста логистических издержек.

Может ли Саудовская Аравия полностью заменить морской путь трубопроводами?

Нет, текущая мощность системы East-West ограничена примерно 5-7 млн баррелей в сутки (после модернизации), что значительно меньше общего объема нефти, проходящего через Ормуз и Красное море.

Как на ситуацию реагируют мировые биржи?

Рынки находятся в состоянии "бычьего" тренда, премии за геополитический риск уже заложены в текущие контракты, однако реальный дефицит может подтолкнуть котировки к трехзначным цифрам.

Какие страны пострадают сильнее всего?

В первую очередь страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии, которые критически зависят от бесперебойных поставок сырья из Персидского залива по кратчайшим морским путям.

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