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Топливный рынок РФ пересмотрел правила игры: новые барьеры ограничили аппетиты крупных импортеров

Экономика

В России расширили действие топливного демпфера: теперь механизм распространяется и на импортное дизельное топливо. Соответствующий закон уже принят.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Раньше импортный демпфер работал только с топливом российского производства. Новое правило позволяет сгладить влияние мировых котировок на внутренние цены, ограничив их резкие колебания.

Налоговый консультант Ирина Зайцева поясняет, что расширение механизма демпфирования меняет условия ценообразования для импортеров. Это создает дополнительные рамки для стоимости топлива, которое завозится в страну.

Помимо расширения демпфера, закон вводит дополнительные инструменты контроля. В частности, теперь возможна установка предельных уровней роста цен на импортное топливо.

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров отмечает, что установление максимальных порогов роста цен переводит вопрос из плоскости рыночного регулирования в плоскость жесткого государственного контроля за стоимостью ресурса.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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