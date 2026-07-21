Топливный рынок РФ пересмотрел правила игры: новые барьеры ограничили аппетиты крупных импортеров

В России расширили действие топливного демпфера: теперь механизм распространяется и на импортное дизельное топливо. Соответствующий закон уже принят.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Раньше импортный демпфер работал только с топливом российского производства. Новое правило позволяет сгладить влияние мировых котировок на внутренние цены, ограничив их резкие колебания.

Налоговый консультант Ирина Зайцева поясняет, что расширение механизма демпфирования меняет условия ценообразования для импортеров. Это создает дополнительные рамки для стоимости топлива, которое завозится в страну.

Помимо расширения демпфера, закон вводит дополнительные инструменты контроля. В частности, теперь возможна установка предельных уровней роста цен на импортное топливо.

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров отмечает, что установление максимальных порогов роста цен переводит вопрос из плоскости рыночного регулирования в плоскость жесткого государственного контроля за стоимостью ресурса.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева

юрист по налоговому праву (налоговые претензии, практика) Денис Прохоров