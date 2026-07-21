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Цены на горючее стали неподъемными: ФАС применила жесткие меры к нефтяным компаниям и трейдерам

Экономика

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за мелкооптовым сегментом рынка нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего возбуждено 15 дел и выдано 38 предупреждений крупнейшим нефтяным компаниям и независимым трейдерам. Проверки провоцировали жалобы сельхозпроизводителей на рост цен на дизельное топливо.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Удмуртия: выявлено нарушение закона о защите конкуренции

Управление ФАС по Удмуртской Республике установило факт нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях компании "Петросервис". Компанию подозревают в необоснованном изменении стоимости дизельного топлива, реализуемого аграриям. Материалы направлены на рассмотрение в ведомство.

Жалобы из регионов: Липецкая, Новосибирская области, Республика Коми

В территориальные управления ФАС по Липецкой области, Новосибирской области и Республике Коми поступили обращения местных сельхозпроизводителей. Фермеры фиксируют неустойчивую динамику цен на дизель в период активных полевых работ. Все обращения приняты на контроль, проверки идут.

Контекст: часть НПЗ вернулась на биржу

На фоне проверок ФАС сообщается о возврате части российских нефтеперерабатывающих заводов к продажам топлива на бирже. По данным amic. ru, это должно улучшить доступность горючего для независимых АЗС и сдержать рост оптовых котировок. Ранее ограничение биржевых интервенций приводило к дефициту на мелкооптовом рынке, где закупаются аграрии и малые заправочные сети.

Эксперт: дизель — критический ресурс для аграрного сектора

Стоимость дизельного топлива составляет 30-40% переменных затрат сельхозпроизводителей. В регионах с большими расстояниями и сложной логистикой — на Сибири, Урале, в Северном Приуралье — доля расходов на горючее еще выше. Любой скачок цен в посевную или уборочную кампанию бьет по рентабельности полей напрямую.

Действия ФАС своевременны, но точечные дела не заменяют системной работы. Важно, чтобы возвращение НПЗ на биржу давало реальный объем, а не формальный. Для удаленных регионов ключевой остается не только оптовая цена, но и стоимость доставки "последней мили". Если логистика съедает разницу между биржей и рынком, аграрий не чувствует улучшения.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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