Денежный дождь из Китая: инвестиции в юг Казахстана перекроют многолетний дефицит удобрений

Китайская компания Xinjiang Lihua Investment Holding инвестирует 600 млн долларов в создание новых производств на юге Казахстана. Главной целью проекта станет строительство завода по выпуску карбамида и комплексных удобрений.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Трактор с удобрениями разбрасывает гранулы по вспаханному полю

По данным компании, строительство предприятия призвано сократить дефицит удобрений на внутреннем рынке Казахстана. Помимо химического сектора, инвестор планирует увеличить площади посевов хлопка и расширить текстильную цепочку переработки.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что сумма планируемых инвестиций в 600 млн долларов может распределяться поэтапно, и фактическое освоение средств будет зависеть от сроков ввода мощностей в эксплуатацию.

Xinjiang Lihua работает по циклу переработки хлопка: от селекции и выращивания до выпуска готового текстиля. За два года китайская сторона уже направила 500 млн долларов в промышленный сектор и хлопководство Туркестанской области.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин