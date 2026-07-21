Транспортный коллапс на востоке Москвы отменяется: метро шагнуло за пределы кольцевой магистрали

Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят от станции "Гольяново" в район Восточный за пределами МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект направлен на разгрузку Щелковского шоссе, где сейчас фиксируются заторы в утренние часы.

Фото: Openverse by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Метро

Проходка тоннелей в сторону района Восточный начнется одновременно со строительством станции "Гольяново". По заявлению мэра, эти работы не изменят сроки открытия самой станции "Гольяново".

Специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова отмечает, что одновременный запуск двух этапов строительства позволяет избежать повторного перекрытия участков и повторного развертывания техники на одной локации, что сокращает общие сроки реализации инфраструктурного узла.

Пассажиропоток и масштаб линии

На данный момент Арбатско-Покровская линия имеет протяженность более 45 км и включает 22 станции. Ежедневно ею пользуются свыше 750 тыс. человек. Линия связывает 14 районов Москвы с общим населением около 1,5 млн жителей.

После ввода в эксплуатацию станции "Гольяново" общая длина ветки составит 47,7 км. Прогнозируемый суточный пассажиропоток вырастет до 790 тыс. человек. Дальнейшее продление в район Восточный расширит зону доступности метро для жителей Москвы и Подмосковья, включая Балашиху и Щелковский район области.

Региональный экономист Валерий Козлов указывает, что вывод транспортного узла за МКАД меняет логистику всего микрорайона: часть жителей области пересядет с личного транспорта на рельсовый путь, что должно снизить нагрузку на прилегающую дорожную сеть.

Экспертная проверка: специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова

региональный экономист Валерий Козлов