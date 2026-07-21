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Boeing потребовал от администрации США ввести санкции против Евросоюза из-за кредита Airbus

Экономика

Американская Boeing официально обратилась в администрацию президента США с требованием надавить на Евросоюз в связи с кредитом в 3 млрд евро, который Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Airbus. Письмо направлено представителю США по торгам Джеймисону Гриру, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Боинг 737
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боинг 737

Причина протеста — временная привязка решения ЕИБ к политическому графику. Кредит был анонсирован 29 июня, всего за четыре дня до того, как ЕС поддержал продление "тарифного перемирия" по спорам о субсидировании гражданского авиастроения. Boeing оценивает этот шаг как возможное нарушение соглашения 2021 года, прекратившего 17-летний торговый конфликт в рамках ВТО. Компания требует раскрыть полные условия займа — процентную ставку, сроки погашения и обеспечение — чтобы проверить их соответствие положениям о запрете действующих субсидий на запуск новых программ.

Механизм перемирия и риск возврата пошлин

Соглашение 2021 года зафиксировало отказ сторон от встречных тарифов на авиатехнику и сельхозпродукцию при условии, что любое государственное финансирование производителей будет приведено в соответствие с правилами ВТО. Ключевой параметр — рыночность условий: кредит не должен давать преимущества, недоступные коммерческим банкам. Если США признают условия ЕИБ нерыночными, активируется процедура консультаций, а затем — возможность вернуть пошлины на европейские самолеты и комплектующие.

ЕИБ называет сделку стандартной операцией: "процентный кредит, являющийся частью общей деятельности по финансированию". Банк ежегодно поддерживает тысячи компаний, и формально наличие процента не исключает субсидиарный характер средств, если ставка ниже рыночной для заемщика такого профиля риска.

Для мировой авиации повторная эскалация означает неопределенность в цепочках поставок. Любые новые пошлины на фюзеляжи, крылья или авионику из ЕС повысят себестоимость конечных самолетов и запчастей для всех операторов, включая лизинговые компании, обслуживающие парки по всему миру.

Соглашение 2021 года устранило тарифы, но не ликвидировало структурные причины спора — разницу в подходах к допустимой государственной поддержке. ЕИБ финансирует Airbus десятилетиями, и каждый крупный кредит становится поводом для проверки на "рыночность". Boeing использует процедурный момент: совпадение дат анонса кредита и политического заявления ЕС позволяет инициировать формальный разбор условий. Если США выйдут на признание нарушения, вернется риск пошлин на авиакомпоненты, что удорожает обслуживание парков Airbus по всему миру, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

На текущий момент находится на стадии официальной претензии. Вашингтон должен решить, инициирует ли он формальные консультации по механизму 2021 года. Ответ ЕС и позиция ЕИБ по раскрытию финансовых деталей сделки определят, останется ли спор в правовом поле или перерастет в новый торговый раунд.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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