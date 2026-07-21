Квартира по наследству без кредитов: депутаты предлагают замену рыночной ипотеке

Привычка десятилетиями копить на первый взнос или впрягаться в многолетний кредит постепенно уходит в прошлое. На рынке недвижимости намечается сдвиг, который может превратить покупку квартиры из обязательного жизненного этапа в необязательную опцию. Инициатива о создании системы долгосрочного найма с правом наследования договора обещает стать тем самым промежуточным решением, которого не хватало семьям, застрявшим между дорогой ипотекой и нестабильной частной арендой. Суть проста — жилье на всю жизнь без долговой кабалы и страха выселения.

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Третья альтернатива ипотеке

Законопроект о льготной долгосрочной аренде фактически возрождает формат доходных домов на современный лад. Основная цель — создать защищенную среду для тех, чей доход не позволяет рассчитывать на одобрение банка, но при этом превышает лимиты для получения бесплатного социального жилья. На практике это выглядит как аренда по ставке ниже рыночной с гарантией прописки. Важный нюанс кроется в возможности передавать право проживания по наследству, что снимает главный психологический барьер — страх остаться на улице в старости или ничего не оставить детям.

Интерес к такой схеме подогревается текущей ситуацией в финансовом секторе, где высокая ключевая ставка делает классический кредит неподъемным. Многие семьи вынуждены пересматривать свои варианты, отказываясь от владения в пользу долгосрочного пользования. Мобильность становится важнее бетонных стен в собственности, если эти стены обходятся в три цены из-за процентов.

Как устроена система доходных домов

Механизм работы предполагает субсидирование разницы между коммерческой и льготной ценой за счет местных бюджетов. Жилец получает не просто койко-место, а полноценную юридическую защиту. Регистрация на весь срок договора позволяет без проблем прикрепляться к поликлиникам и записывать детей в ближайшие сады и школы. Это устраняет главную проблему обычной аренды, где собственник может в любой момент попросить освободить помещение.

"Для инвесторов проект станет привлекательным только при наличии серьезных преференций. Обнуление земельного налога и НДС на период строительства и первые десять лет эксплуатации — это необходимый минимум, чтобы сегмент начал расти массово", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Условия программы Срок договора Бессрочно с правом наследования Стоимость Ниже рыночной (субсидируется государством) Регистрация Постоянная на весь срок найма

Экономика для регионов и бизнеса

Для строительной отрасли переход к арендным домам — это способ обеспечить стабильную загрузку мощностей в условиях охлаждения спроса на первичку. Регионы же получают инструмент для удержания кадров. Если молодой специалист знает, что у него есть доступное жилье с понятными правилами игры, риск его переезда в мегаполис снижается. Это создает определенный процесс накопления человеческого капитала на местах.

"Выход на окупаемость в таких проектах долгий, поэтому государству важно гарантировать неизменность налоговых льгот. Без цифровизации контроля и прозрачности субсидий система рискует превратиться в очередную социальную нагрузку, неинтересную бизнесу", — подчеркнула экономист по рынку труда Ирина Костина.

Стабилизация ситуации на рынке недвижимости требует новых подходов, сравнимых по эффективности с тем, как власти регулируют критически важный бензин на заправках. Прозрачное администрирование и понятные стимулы для застройщиков могут превратить аренду из временной меры в осознанный выбор миллионов людей. Главное — обеспечить надежность договоров, чтобы они воспринимались как реальная альтернатива праву собственности.

Ответы на популярные вопросы о социальном найме

Можно ли будет выкупить такую квартиру?

В текущей концепции упор делается именно на долгосрочное пользование без перехода права собственности, чтобы сохранить фонд доступного жилья для муниципалитета.

Кто сможет претендовать на льготную ставку?

Приоритет отдается многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и специалистам, в которых остро нуждается конкретный регион.

Что произойдет, если наниматель умрет?

Договор предполагает правопреемство — члены семьи, проживающие совместно с нанимателем, сохраняют право аренды на тех же условиях.

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