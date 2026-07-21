Индия игнорирует западные угрозы: объёмы импорта российской нефти близки к максимуму

Индия сохраняет объемы импорта российской нефти на уровне близком к историческому максимуму, несмотря на истечение срока действия санкционных послаблений со стороны США. В июле средний объем поставок российского сырья в страну составил 2,45 млн баррелей в сутки (б/с), что почти совпадает с рекордом июня — 2,47 млн б/с.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Нефтяные насосы на фоне закатного неба

Механизм закупок перестал зависеть от американского "вейвера" (разрешения на импорт нефти по сниженным ставкам), срок действия которого истек в июле. Стабильно высокий спрос фиксировался и в предыдущие месяцы: в мае Индия закупала в среднем 2,3 млн б/с, в апреле — 2,37 млн б/с. Это свидетельствует о том, что Нью-Дели либо нашел альтернативные каналы оплаты и логистики, либо решил игнорировать риски, связанные с американскими ограничениями.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что для Индии приоритетом остается энергетическая безопасность и сдерживание внутреннего инфляционного давления, поэтому страна будет стремиться сохранить доступ к российскому сырью даже при усилении дипломатического давления.

Факторы устойчивого спроса

Основным драйвером закупок стал рост мировых цен на нефть. В условиях удорожания ресурсов Индия стремится обеспечить свои энергетические потребности за счет более доступного сырья. По данным Kpler, объемы импорта остаются устойчивыми, что подтверждает стратегический выбор Нью-Дели в пользу российского экспорта.

Ситуация создает определенное противоречие в мировой торговле: США пытаются снизить глобальную зависимость от российского сырья, однако статус Индии как одного из крупнейших потребителей нефти в мире ограничивает возможности Запада по оказанию реального давления на этот рынок.

Для России сохранение таких объемов поставок означает стабильность одного из ключевых экспортных направлений. Это позволяет компенсировать потери от европейского эмбарго и удерживать физические объемы экспорта на высоком уровне, что критически важно для наполнения бюджета.