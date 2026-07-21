Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узкая трасса годами душила жителей: утвержден масштабный прорыв за пределы МКАД
Навоз на детских площадках: ситуация в Сургутской районе вынудила власти пойти на крайние меры
Топливный замок начал открываться: Ленобласть меняет правила на АЗС после жестких ограничений
Калининградская область отправила 1,5 тысячи тонн свинины и субпродуктов в регионы России
Организм после 40 держится за каждый грамм? Эта легкая тренировка быстро спасет талию
Возвращение из космоса станет главным испытанием экипажа: что ждет "Союз МС-28" у Земли
Свобода движения: возвращаем чувствительность пальцам и избавляемся от ночной боли в руках
Шакира спасла шоу после фиаско коллеги: Джастин Бибер испортил атмосферу на ЧМ
Модный ретинол под вопросом: почему идеальное средство для кожи вызывает споры

Третья форма денег — официально: что важно знать о старте цифрового рубля с 1 сентября

Экономика

Привычные расчеты в магазинах и переводы близким скоро дополнятся новой формой оплаты. В бумажниках, помимо монет и пластиковых карт, появится цифровой код, который по своей сути равноценен обычному рублю. Это не замена наличным и не виртуальные фантики, а полноценный платежный инструмент, выпускаемый государством. Главная особенность в том, что распоряжаться средствами можно будет через приложение любого привычного банка, даже при возникновении сбоев у конкретной финансовой организации. Это создает дополнительный уровень надежности для каждого кошелька.

Цифровой рубль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цифровой рубль

Что такое цифровой рубль на практике

Цифровой рубль становится третьей формой национальной валюты. Его нельзя потрогать, как бумажную купюру, но он не является и просто цифрой на счете в коммерческом банке. Деньги хранятся в специальном хранилище — на платформе регулятора. Любой банк здесь выступает лишь проводником, который открывает доступ к средствам. Если раньше деньги были жестко привязаны к конкретному счету, то теперь они становятся более мобильными. К кошельку можно подключить сразу несколько приложений, что упрощает управление личным бюджетом.

"Цифровой рубль — это не криптовалюта, у него есть четкий эмитент в лице государства и гарантия стабильности курса один к одному. Это горькое лекарство для коммерческих банков, которым придется конкурировать за клиента, повышая ставки по обычным депозитам, чтобы удержать ликвидность", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Уникальность системы заключается в прозрачности каждой операции. Код позволяет точно отследить путь средств, что делает финансовую среду более предсказуемой. Для пользователя же процесс выглядит привычно: сканирование QR-кода или подтверждение перевода по номеру телефона. Несмотря на технологическую сложность, процесс оплаты остается интуитивно понятным.

Выгода для кошелька и бизнеса

Основное преимущество для обычных людей заключается в полном отсутствии комиссий при переводах. Это позволяет перемещать любые суммы внутри платформы без лишних затрат. Для предпринимателей условия также становятся мягче — плата за прием таких платежей ограничена минимальным процентом. Подобная экономия на транзакциях в итоге может отразиться на конечной стоимости товаров, так как издержки компаний снижаются. Такой вариант расчетов выгоден всем участникам рынка.

Признак Цифровой рубль
Комиссии для граждан 0% за любые переводы
Проценты на остаток Не начисляются
Место хранения Платформа Центробанка

Важный нюанс: цифровые деньги не предназначены для накопления или кредитования. Поскольку на них не капают проценты, они служат именно средством платежа. Чтобы заработать на вкладке, средства придется перевести в обычный безналичный вид. Это разделение функций помогает четко планировать траты и сбережения, избегая лишних рисков при работе с капиталом.

"С точки зрения безопасности цифровой рубль защищен гораздо сильнее обычных счетов, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой след. Это практически исключает возможность мошеннических схем с подменой получателя или кражей средств через фишинговые приложения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Правила использования новой валюты

Переход на новую систему будет происходить постепенно. Сначала к инфраструктуре подключатся крупнейшие финансовые организации и сетевые магазины с большим оборотом. Обычным пользователям не нужно будет подавать специальные заявления — создание цифрового кошелька остается добровольным делом каждого. Любые выплаты, будь то зарплаты или пенсии, продолжат поступать в том виде, который выбрал сам человек. Каждое решение принимается владельцем счета самостоятельно.

"Внедрение цифрового рубля потребует от банков серьезного обновления комплаенс-процедур. Основная задача сейчас — обеспечить бесшовную интеграцию новых кошельков в существующие интерфейсы, чтобы пользователь не почувствовал технической сложности при переключении между формами денег", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

В будущем география использования таких денег расширится. Ведутся работы по внедрению трансграничных платежей, что позволит расплачиваться национальной валютой в других странах без сложной конвертации. Это существенно упростит жизнь тем, кто часто совершает покупки за рубежом или ведет дела с иностранными партнерами. Правильная деталь в оформлении таких сделок поможет избежать задержек в расчетах.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Обязан ли я открывать цифровой кошелек?

Нет, это исключительно добровольно. Все привычные способы получения денег сохраняются в полном объеме.

Можно ли получить кредит в цифровых рублях?

Нет, кредиты и вклады остаются прерогативой коммерческих банков и выдаются в обычном безналичном виде.

Как обменять цифровые рубли на наличные?

Сначала нужно перевести цифровые деньги на обычный банковский счет через приложение, после чего их можно снять в любом банкомате.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, специалист по AML/KYC Михаил Фролов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Недвижимость
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Свобода движения: возвращаем чувствительность пальцам и избавляемся от ночной боли в руках
Шакира спасла шоу после фиаско коллеги: Джастин Бибер испортил атмосферу на ЧМ
Третья форма денег — официально: что важно знать о старте цифрового рубля с 1 сентября
Модный ретинол под вопросом: почему идеальное средство для кожи вызывает споры
Русские Шушары снова заговорили об автомобилях: на заводе стартовал выпуск загадочного Tenet A8
Водители окажутся в ловушке: перекрытие Светлого проезда в Курске заставит искать новые пути объезда
Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города
Это было заранее согласовано: Дарья Мороз раскрыла правду о поступлении Анны Пересильд
Погода готовит России неожиданный финал июля: Калининград оказался в центре странного сценария
Если связь исчезла: в Крыму вернули уличные телефоны, которые работают в любой ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.