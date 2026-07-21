Третья форма денег — официально: что важно знать о старте цифрового рубля с 1 сентября

Привычные расчеты в магазинах и переводы близким скоро дополнятся новой формой оплаты. В бумажниках, помимо монет и пластиковых карт, появится цифровой код, который по своей сути равноценен обычному рублю. Это не замена наличным и не виртуальные фантики, а полноценный платежный инструмент, выпускаемый государством. Главная особенность в том, что распоряжаться средствами можно будет через приложение любого привычного банка, даже при возникновении сбоев у конкретной финансовой организации. Это создает дополнительный уровень надежности для каждого кошелька.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цифровой рубль

Что такое цифровой рубль на практике

Цифровой рубль становится третьей формой национальной валюты. Его нельзя потрогать, как бумажную купюру, но он не является и просто цифрой на счете в коммерческом банке. Деньги хранятся в специальном хранилище — на платформе регулятора. Любой банк здесь выступает лишь проводником, который открывает доступ к средствам. Если раньше деньги были жестко привязаны к конкретному счету, то теперь они становятся более мобильными. К кошельку можно подключить сразу несколько приложений, что упрощает управление личным бюджетом.

"Цифровой рубль — это не криптовалюта, у него есть четкий эмитент в лице государства и гарантия стабильности курса один к одному. Это горькое лекарство для коммерческих банков, которым придется конкурировать за клиента, повышая ставки по обычным депозитам, чтобы удержать ликвидность", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Уникальность системы заключается в прозрачности каждой операции. Код позволяет точно отследить путь средств, что делает финансовую среду более предсказуемой. Для пользователя же процесс выглядит привычно: сканирование QR-кода или подтверждение перевода по номеру телефона. Несмотря на технологическую сложность, процесс оплаты остается интуитивно понятным.

Выгода для кошелька и бизнеса

Основное преимущество для обычных людей заключается в полном отсутствии комиссий при переводах. Это позволяет перемещать любые суммы внутри платформы без лишних затрат. Для предпринимателей условия также становятся мягче — плата за прием таких платежей ограничена минимальным процентом. Подобная экономия на транзакциях в итоге может отразиться на конечной стоимости товаров, так как издержки компаний снижаются. Такой вариант расчетов выгоден всем участникам рынка.

Признак Цифровой рубль Комиссии для граждан 0% за любые переводы Проценты на остаток Не начисляются Место хранения Платформа Центробанка

Важный нюанс: цифровые деньги не предназначены для накопления или кредитования. Поскольку на них не капают проценты, они служат именно средством платежа. Чтобы заработать на вкладке, средства придется перевести в обычный безналичный вид. Это разделение функций помогает четко планировать траты и сбережения, избегая лишних рисков при работе с капиталом.

"С точки зрения безопасности цифровой рубль защищен гораздо сильнее обычных счетов, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой след. Это практически исключает возможность мошеннических схем с подменой получателя или кражей средств через фишинговые приложения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Правила использования новой валюты

Переход на новую систему будет происходить постепенно. Сначала к инфраструктуре подключатся крупнейшие финансовые организации и сетевые магазины с большим оборотом. Обычным пользователям не нужно будет подавать специальные заявления — создание цифрового кошелька остается добровольным делом каждого. Любые выплаты, будь то зарплаты или пенсии, продолжат поступать в том виде, который выбрал сам человек. Каждое решение принимается владельцем счета самостоятельно.

"Внедрение цифрового рубля потребует от банков серьезного обновления комплаенс-процедур. Основная задача сейчас — обеспечить бесшовную интеграцию новых кошельков в существующие интерфейсы, чтобы пользователь не почувствовал технической сложности при переключении между формами денег", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

В будущем география использования таких денег расширится. Ведутся работы по внедрению трансграничных платежей, что позволит расплачиваться национальной валютой в других странах без сложной конвертации. Это существенно упростит жизнь тем, кто часто совершает покупки за рубежом или ведет дела с иностранными партнерами. Правильная деталь в оформлении таких сделок поможет избежать задержек в расчетах.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Обязан ли я открывать цифровой кошелек?

Нет, это исключительно добровольно. Все привычные способы получения денег сохраняются в полном объеме.

Можно ли получить кредит в цифровых рублях?

Нет, кредиты и вклады остаются прерогативой коммерческих банков и выдаются в обычном безналичном виде.

Как обменять цифровые рубли на наличные?

Сначала нужно перевести цифровые деньги на обычный банковский счет через приложение, после чего их можно снять в любом банкомате.

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