Удар по самому сердцу торговли: Песков раскрыл, чем обернулись атаки на Wildberries

Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries нанесли серьезный финансовый удар по маркетплейсу и тысячам предпринимателей, работающих на платформе. Кремль официально признал ситуацию критической, подчеркнув трансграничный характер угроз и террористические методы воздействия на российский ритейл. Пока компания подсчитывает многомиллионные убытки и временно ограничивает продажи товаров из пострадавших узлов в Тамбовской и Московской областях, встает вопрос о долгосрочной устойчивости логистических цепочек в условиях постоянного внешнего давления.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Песков

Экономические последствия ударов по складам

Ситуация с убытками компании Wildberries и ее партнеров после атак на инфраструктуру остается крайне напряженной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что масштаб ущерба затрагивает не только крупного игрока рынка, но и сегмент малого предпринимательства, который лишился каналов сбыта и части оборотного капитала.

"Инфраструктурные риски для маркетплейсов сейчас переходят из категории теоретических в разряд прямых финансовых потерь, что неизбежно отразится на стоимости логистики для конечного продавца", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее сообщила о вынужденной мере: товары в логистических центрах в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали временно выведены из оборота. Это решение продиктовано необходимостью проведения оценки состояния имущества после падения беспилотников и минимизации рисков доставки поврежденных заказов клиентам.

Безопасность логистики и опровержение фейков

В ходе брифинга Дмитрий Песков жестко опроверг заявления украинской стороны о якобы использовании гражданских складов Wildberries в военных целях. Он подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по сугубо мирным объектам, что подтверждает "террористическую сущность" действий Украины. Подобные информационные вбросы со стороны противника призваны легализовать атаки на торговую инфраструктуру РФ.

"Защита крупных распределительных центров требует инвестиций в системы радиоэлектронной борьбы, что станет новой статьей расходов в бюджете компаний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Риски для малого бизнеса и продавцов

Для тысяч поставщиков блокировка складов означает задержку выплат и риск невыполнения обязательств перед покупателями. В отличие от крупных сетей, малый бизнес не имеет финансовой подушки для быстрой переориентации на другие площадки в случае потери стока на одном из крупнейших хабов страны.

"Любые перебои в работе крупнейшего маркетплейса моментально сказываются на доходах самозанятых и ИП, чья выручка жестко привязана к ритмичности поставок", — констатировала в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Атака БПЛА на складские хабы Приостановка отгрузок, необходимость децентрализации складов Убытки малого бизнеса Снижение оборотности, потребность в механизмах компенсации от площадки Информационные атаки Украины Рост затрат на физическую и цифровую безопасность объектов

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Wildberries

Что будет с товарами, которые находились на пострадавших складах?

Компания временно сняла их с продажи. После завершения проверочных мероприятий и оценки ущерба уцелевшие позиции вернутся в каталог, а по остальным будет приниматься решение о списании или компенсации.

Как атаки повлияют на сроки доставки в Московской и Тамбовской областях?

Возможны задержки, так как логистические потоки перераспределяются на соседние хабы. Покупателям рекомендуется следить за статусом заказов в личном кабинете.

Предусмотрены ли компенсации для продавцов?

Маркетплейс обычно применяет стандартные процедуры страхования и возмещения при повреждении товара на складе, однако в условиях форс-мажора сроки рассмотрения заявок могут увеличиться.

Безопасно ли заказывать товары на Wildberries сейчас?

Да, риски касаются в основном логистической инфраструктуры. Платформа работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойность финансовых транзакций и выдачу товаров в ПВЗ.