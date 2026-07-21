Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни копейки за целый месяц: в Минске принудительно взыскали огромную сумму с застройщика
Парад убрали, но Кронштадт растянул праздник на десять дней: программу ВМФ раздули до непройденных масштабов
Границы наглости стёрты: странное послание в цветах довело Самбурскую до ярости
Праздник вкуса превратился в борьбу за жизнь: Паттайя удивила опасной стороной еды
Бензина на всех не хватит: заправки в Анапе перешли на работу по новым жестким правилам
Океан подал тревожный сигнал: землетрясение магнитудой 5,0 встряхнуло Камчатку
Неделя без горячей воды в Уфе: какие районы столкнуться с самым масштабным перекрыванием за сезон
Больше никаких поисков свободных точек: инфраструктура Москвы перевела зарядку авто на новый уровень
Индия игнорирует западные угрозы: объёмы импорта российской нефти близки к максимуму

Рынок авиации в шоке: неожиданный альянс крупнейших аэропортов перекроил управление Домодедово

Экономика

Аэропорт Шереметьево и аэропорт Внуково сформировали корпоративный альянс для совместного управления Международным аэропортом Домодедово. АО "Международный аэропорт Внуково" приобретает 25,01% в ООО "Перспектива" — 100% дочернем обществе Шереметьево, владеющем Домодедово. Сделка оформляется через денежный вклад Внуково в уставный капитал "Перспективы" в размере 16,5 млрд рублей. Об этом сообщает AVIA. RU со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Московский аэропорт Домодедово
Фото: commons.wikimedia.org by Dj-Den, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Московский аэропорт Домодедово

Сторонники сделки позиционируют её как шаг к стабилизации работы крупнейшего в России авиаузла. Генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко напомнил, что фактическая цена приобретения Домодедово составила 141 млрд рублей: 66 млрд рублей — платеж по итогам аукциона из собственных средств Шереметьево, 75 млрд рублей — долговые обязательства самого Домодедово, подлежащие погашению. По итогам аудита ключевых процессов — инфраструктуры, производства, безопасности, корпоративного и финансового управления, ИТ — Василенко охарактеризовал Домодедово как "крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками". Приоритеты новой структуры управления — построение организационной модели, внедрение импортозамещающих технологий, единый бюджет, снижение издержек и рост EBITDA.

Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Внуково" Виталий Ванцев подчеркнул операционное сходство двух аэропортов: близкие объёмы пассажиропотока и масштабы. По его словам, Внуково готов поделиться компетенциями в техобслуживании воздушных судов, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и системе обработки багажа. Горизонты взаимодействия определены как "широкие".

Механика сделки и структура собственности

До сделки 100% ООО "Перспектива" принадлежало АО "Международный аэропорт Шереметьево". После вклада 16,5 млрд рублей доля Внуково составит 25,01%, у Шереметьево останется 74,99%. Средства направляются в уставный капитал общества, что увеличивает ресурсную базу для покрытия текущих нужд Домодедово и погашения его долгов. Юридически процедура оформляется через заявление о принятии Внуково в состав участников ООО "Перспектива".

Шереметьево выкупило Домодедово на аукционе в 2023 году. С тех пор аэропорт функционировал в режиме дочернего актива с полной подчиненностью менеджменту Шереметьево. Привлечение Внукова как миноритарного партнера меняет модель: появляется второй крупный оператор с прямым экономическим интересом и производственным опытом, сравнимым по масштабу.

Что это меняет для авиаузла и перевозчиков

Московский авиаузел объединяет три аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково — с суммарным пассажиропотоком более 100 млн человек в год. До сделки координация между ними строчась преимущественно на уровне Рос авиации иslot-комитетов. Корпоративный альянс создаёт прямой канал обмена практиками и, потенциально, единых подходов к тарифам наземного обслуживания, слотам и инфраструктурному планированию.

Для авиакомпаний заявленное снижение издержек и рост качества услуг в Домодедово могут означать более предсказуемые условия эксплуатации. Однако конкретные параметры — тарифы на обработку, стандарты обслуживания, приоритеты развития терминалов — пока не опубликованы. Эффект от переноса компетенций Внукова (грузовой комплекс, кейтеринг, багаж) зависит от скорости интеграции процессов и готовности Шереметьево делегировать операционные полномочия миноритарному партнёру.

Совместное управление двумя крупнейшими операторами может ускорить вывод Домодедово из хронического дефицита инвестиций и операционных сбоев, но ключевое условие — чёткое разделение ответственности и быстрые инвестиционные решения, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин. — Миноритарная доля 25,01% даёт Внуково право Вето на стратегические вопросы (изменение устава, реорганизация, крупные сделки), но не даёт операционного контроля. Эффективность модели проверит время: либо партнёры синхронизируют стандарты и добиваются синергии в закупках, MRO, грузе и IT, либо сохранятся параллельные процессы, что усилит бюрократию. Для авиакомпаний важнее всего — будут ли снижены тарифы на наземное обслуживание и улучшена регулярность слотов.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Наука и техника
Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Рынок элитного жилья в Сочи треснул: обвал цен вынудил девелоперов пересмотреть стратегию
Город превратили в бетонные джунгли: суд в Ростове-на-Дону лишил чиновников права на молчание
Утильсбор предложили не повышать четыре года: почему инициативе рано радоваться
Транспортный удар по бюджету жителей Карелии: стоимость билетов в Петербург изменится с 22 июля
Сигнал, который нельзя пропустить: коварный инсульт часто начинается с мелочей
Заморозка утильсбора до 2030 года: станет ли покупка иномарки снова доступной
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Вместо тепла получили счета: бюджетный долг в Коми обрушил доступ к дешевому отоплению
Наглость руководства вышла боком: врачи в Алтайском крае вернули деньги за новогодние смены
Тихий убийца осанки: как победить застарелый мышечный зажим и почувствовать себя заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.