Рынок авиации в шоке: неожиданный альянс крупнейших аэропортов перекроил управление Домодедово

Аэропорт Шереметьево и аэропорт Внуково сформировали корпоративный альянс для совместного управления Международным аэропортом Домодедово. АО "Международный аэропорт Внуково" приобретает 25,01% в ООО "Перспектива" — 100% дочернем обществе Шереметьево, владеющем Домодедово. Сделка оформляется через денежный вклад Внуково в уставный капитал "Перспективы" в размере 16,5 млрд рублей. Об этом сообщает AVIA. RU со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Фото: commons.wikimedia.org by Dj-Den, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Московский аэропорт Домодедово

Сторонники сделки позиционируют её как шаг к стабилизации работы крупнейшего в России авиаузла. Генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко напомнил, что фактическая цена приобретения Домодедово составила 141 млрд рублей: 66 млрд рублей — платеж по итогам аукциона из собственных средств Шереметьево, 75 млрд рублей — долговые обязательства самого Домодедово, подлежащие погашению. По итогам аудита ключевых процессов — инфраструктуры, производства, безопасности, корпоративного и финансового управления, ИТ — Василенко охарактеризовал Домодедово как "крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками". Приоритеты новой структуры управления — построение организационной модели, внедрение импортозамещающих технологий, единый бюджет, снижение издержек и рост EBITDA.

Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Внуково" Виталий Ванцев подчеркнул операционное сходство двух аэропортов: близкие объёмы пассажиропотока и масштабы. По его словам, Внуково готов поделиться компетенциями в техобслуживании воздушных судов, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и системе обработки багажа. Горизонты взаимодействия определены как "широкие".

Механика сделки и структура собственности

До сделки 100% ООО "Перспектива" принадлежало АО "Международный аэропорт Шереметьево". После вклада 16,5 млрд рублей доля Внуково составит 25,01%, у Шереметьево останется 74,99%. Средства направляются в уставный капитал общества, что увеличивает ресурсную базу для покрытия текущих нужд Домодедово и погашения его долгов. Юридически процедура оформляется через заявление о принятии Внуково в состав участников ООО "Перспектива".

Шереметьево выкупило Домодедово на аукционе в 2023 году. С тех пор аэропорт функционировал в режиме дочернего актива с полной подчиненностью менеджменту Шереметьево. Привлечение Внукова как миноритарного партнера меняет модель: появляется второй крупный оператор с прямым экономическим интересом и производственным опытом, сравнимым по масштабу.

Что это меняет для авиаузла и перевозчиков

Московский авиаузел объединяет три аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково — с суммарным пассажиропотоком более 100 млн человек в год. До сделки координация между ними строчась преимущественно на уровне Рос авиации иslot-комитетов. Корпоративный альянс создаёт прямой канал обмена практиками и, потенциально, единых подходов к тарифам наземного обслуживания, слотам и инфраструктурному планированию.

Для авиакомпаний заявленное снижение издержек и рост качества услуг в Домодедово могут означать более предсказуемые условия эксплуатации. Однако конкретные параметры — тарифы на обработку, стандарты обслуживания, приоритеты развития терминалов — пока не опубликованы. Эффект от переноса компетенций Внукова (грузовой комплекс, кейтеринг, багаж) зависит от скорости интеграции процессов и готовности Шереметьево делегировать операционные полномочия миноритарному партнёру.

Совместное управление двумя крупнейшими операторами может ускорить вывод Домодедово из хронического дефицита инвестиций и операционных сбоев, но ключевое условие — чёткое разделение ответственности и быстрые инвестиционные решения, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин. — Миноритарная доля 25,01% даёт Внуково право Вето на стратегические вопросы (изменение устава, реорганизация, крупные сделки), но не даёт операционного контроля. Эффективность модели проверит время: либо партнёры синхронизируют стандарты и добиваются синергии в закупках, MRO, грузе и IT, либо сохранятся параллельные процессы, что усилит бюрократию. Для авиакомпаний важнее всего — будут ли снижены тарифы на наземное обслуживание и улучшена регулярность слотов.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин