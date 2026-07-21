В Хабаровском крае наступила изоляция: природный фактор заставил авиалинии остановить полеты

Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" приостановила выполнение рейсов на Аян до 24 июля включительно. Причиной стало подтопление грунтовой взлётно-посадочной полосы аэропорта "Мунук" после обильных осадков на прошлой неделе. Об этом сообщает AVIA. RU со ссылкой на данные перевозчика.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет в небе

Аэропорт "Мунук" входит в состав ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Для устранения последствий паводка планируется строительство струенаправляющей дамбы, после чего специалисты аэропорта начнут восстановление полосы до нормативного состояния. Грунтовое покрытие делает взлётно-посадочную полосу особенно уязвимой для продолжительных дождей и подтоплений.

В авиакомпании отмечают, что как только полоса будет приведена в соответствие с требованиями, авиасообщение с Аяном возобновится, а пассажиров уведомят о графике отложенных рейсов. Аян — удалённый населённый пункт Хабаровского края, авиасообщение с которым является основным способом доставки жителей и грузов.