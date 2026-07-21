Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана

Россельхознадзор вводит жесткие ограничения на импорт растительной продукции из Узбекистана, которые затронут пять крупнейших компаний-экспортеров. Решение ведомства продиктовано систематическим игнорированием фитосанитарных норм и ростом числа опасных находок в овощах и фруктах. Под запрет попадают базовые продукты потребительской корзины — от томатов и огурцов до зелени и винограда. Эта мера призвана защитить внутренний рынок от распространения карантинных вредителей, способных нанести ущерб российскому агропрому, и заставить поставщиков пересмотреть подходы к контролю безопасности грузов.
Российские контролирующие органы с 23 июля 2026 года блокируют поставки от пяти узбекских предприятий, которые признаны злостными нарушителями стандартов безопасности. В Россельхознадзоре подчеркнули, что выявленные факты свидетельствуют о серьезных прорехах в системе контроля самого Узбекистана. Инспекторы регулярно находят в партиях товара объекты, которые могут спровоцировать эпидемии на отечественных полях.
"Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности продукции", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Данный шаг является логичным продолжением политики обеспечения продовольственной безопасности. Ранее аналогичные проблемы возникали и с другими соседями, когда эксперты фиксировали кризисные явления в экспорте из-за несоответствия нормам ЕАЭС. В данном случае речь идет о превентивной защите территорий от ввоза насекомых-вредителей и болезней растений.
Ограничения касаются широкого спектра товаров повседневного спроса. В стоп-лист попали ключевые овощные и фруктовые позиции. По данным ведомства, основные объемы нарушений приходятся на белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, свеклу и томаты. Также под удар попали поставки укропа, петрушки и винограда.
Для российского потребителя это означает временное изменение структуры предложения, однако эксперты полагают, что внутренний рынок быстро адаптируется. Запрет на импорт от конкретных нарушителей часто стимулирует проверки в смежных секторах, чтобы не допустить спекуляций на фоне локального дефицита отдельных сортов овощей.
"Такие точечные санкции против конкретных экспортеров — это сигнал всему рынку о необходимости соблюдать регламенты качества, иначе убытки от блокировки товара перекроют любую прибыль", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Узбекистан традиционно занимает весомую долю в импорте плодоовощной продукции в РФ. Блокировка пяти крупных игроков заставит торговые сети искать альтернативных поставщиков. В краткосрочной перспективе это может привести к волатильности цен на томаты и лук, однако российские аграрии готовы заместить выбывшие объемы.
|Событие / Показатель
|Последствия и рекомендации
|Запрет на ввоз от 5 экспортеров
|Снижение риска заражения российских сельхозугодий карантинными объектами
|Ограничение поставок томатов и зелени
|Временная переориентация ритейла на отечественных тепличных производителей
|Выявление фитосанитарных нарушений
|Необходимость модернизации систем контроля качества в странах-экспортерах
Важно понимать, что жесткий контроль — это не только защита урожая, но и работа на долгосрочную устойчивость цен.
"Для конечного покупателя важнее всего безопасность, а временное сокращение ассортимента от конкретных фирм не вызовет пустоты на полках благодаря конкуренции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Поскольку ограничения носят точечный характер и касаются только пяти компаний, глобального скачка цен не ожидается. Сетевой ритейл перераспределит закупки между другими экспортерами из Узбекистана и российскими фермерами.
Россельхознадзор ссылается на выявление "карантинных объектов". Как правило, это насекомые (например, южноамериканская томатная моль) или бактериальные заболевания, способные уничтожить до 80% урожая при попадании на поля.
Да, запрет может быть снят, если предприятия предоставят доказательства устранения нарушений, а национальная служба защиты растений Узбекистана гарантирует усиление контроля и проведет аудит систем безопасности.
Под запрет попала вся "подкарантинная продукция" данных фирм. Если другие экспортеры также будут допускать нарушения фитосанитарного режима, Россельхознадзор может расширить список санкционных компаний.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.