Центр Москвы окончательно проиграл: спрос на новостройки за МКАДом обрушил привычный рынок

Новая Москва стала лидером по объему продаж первичного жилья в столичном регионе. По данным Росреестра, в первом полугодии 2026 года на эту территорию пришлось 70% всех зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Всего за шесть месяцев в городе зарегистрировали 12 400 ДДУ, что на 15% больше показателя первого полугодия 2025 года (10 800 договоров). Основной прирост обеспечили округа Троянского административного округа (ТиНАО). Здесь зафиксировали 3 650 сделок, что на 12% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В частности, в Новой Москве зарегистрировали 3 000 договоров (+12% к 2025 году).

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что смещение спроса в сторону Новой Москвы обычно связано с разрывом в стоимости квадратного метра между центром и периферией, а также доступностью ипотечного кредита для более дешевых объектов.

Для застройщиков такая динамика означает перераспределение инвестиционных потоков в пользу проектов за МКАДом, где спрос остается устойчивым даже при изменении условий финансирования. Для покупателей высокая концентрация сделок в ТиНАО подтверждает тренд на поиск более доступного жилья при сохранении столичной инфраструктуры и прописки.

Однако высокая доля сделок в одном секторе создает риски перенасыщения локального рынка предложением, если темпы ввода жилья в Новой Москве опередят реальный спрос.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов