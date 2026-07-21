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Топливный кризис в России пошел на спад: Кабмин нашел рычаг, который вернул бензин на АЗС

Экономика » Сырье

Российский рынок моторного топлива демонстрирует признаки стабилизации после введения правительством комплекса экстренных ограничительных мер. По заявлению вице-премьера Александра Новака, принятые решения позволили купировать дефицит и нормализовать ситуацию на автозаправочных станциях в большинстве регионов страны. Кабмин продолжает работу в режиме оперативного штаба, чтобы предотвратить повторение кризисных явлений, вызванных логистическими сбоями и сезонным ростом спроса.

Александр Новак
Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Правительство Российской Федерации
Александр Новак

Механизмы стабилизации: как Кабмин насыщает рынок

В ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов Александр Новак подчеркнул, что системные усилия правительства уже дают видимые результаты. "Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", — констатировал вице-премьер. Основной акцент сделан на насыщении внутреннего рынка через временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также через внедрение налоговых стимулов для импорта и увеличения объемов нефтепереработки внутри страны.

"Стабилизация розничного сегмента напрямую зависит от жесткости экспортных ограничений. Если правительство сохранит запрет на вывоз топлива до полной балансировки биржевых цен, мы увидим дальнейшее снижение напряженности на региональных АЗС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистические вызовы и причины летних перебоев

Основной причиной волатильности и локальных дефицитов стали структурные изменения в логистике. Переориентация грузопотоков и повышенная нагрузка на железнодорожную инфраструктуру создали "узкие места", которые привели к задержкам поставок в отдаленные субъекты. В условиях, когда атаки в Черном море создают дополнительные риски для морских перевозок, нагрузка на наземные маршруты возрастает многократно. Кабинет министров совместно с РЖД и нефтяными компаниями выстраивает новые приоритеты движения топливных составов, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение аграриев и гражданского сектора.

"Инфляционное давление на топливном рынке остается высоким из-за возросших затрат на транспортировку. Каждое звено логистической цепи сейчас закладывает риски в конечную стоимость, что требует от регулятора ювелирной точности в настройке демпферного механизма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Последствия для потребителей и бизнеса

Для конечного потребителя стабилизация означает прежде всего предсказуемость цен и наличие всех марок топлива на АЗС. Ранее в ряде регионов фиксировались случаи ограничения отпуска ГСМ в "одни руки" или полное отсутствие дизеля на частных заправках. Сегодня ситуация выравнивается, однако малый бизнес в сфере перевозок по-прежнему ощущает давление. Высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает возможности компаний по привлечению оборотных средств для закупки топлива впрок, что делает рынок крайне чувствительным к любым колебаниям поставок. Источник издание РИА Новости.

"Бизнесу важно понимать, что текущая стабилизация — это результат ручного управления. Для долгосрочного равновесия требуются не только запретительные меры, но и прозрачная оценка стоимости активов и маржинальности всей цепочки от НПЗ до пистолета на АЗС", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Принятая мера Ожидаемый экономический эффект
Запрет экспорта бензина Насыщение внутреннего рынка, снижение оптовых цен на бирже
Налоговые стимулы для импорта Создание дополнительных резервов топлива в приграничных регионах
Штабной режим работы Кабмина Оперативное устранение "пробок" в логистике и локальных дефицитов

Ответы на популярные вопросы о рынке топлива

1. Почему цены на бензин растут, даже когда нефть дешевеет?

В России стоимость топлива на АЗС слабо связана с мировыми котировками нефти из-за высокой доли налогов в литре бензина (около 70%) и работы демпферного механизма, который сглаживает резкие колебания, удерживая цены в рамках инфляции.

2. Поможет ли запрет экспорта снизить цены в рознице?

Основная цель запрета — устранить физический дефицит и остановить резкий рост оптовых цен. В рознице это обычно приводит не к снижению, а к замедлению темпов роста стоимости литра топлива.

3. Как логистические проблемы влияют на регионы?

Из-за перегрузки железных дорог топливо дольше идет до нефтебаз. В некоторых субъектах это создает временный искусственный дефицит, даже если на заводах продукции достаточно.

4. Ждать ли дефицита дизеля во время уборочной кампании?

Правительство установило приоритет поставок для аграриев. Дополнительные меры контроля за распределением ресурсов должны обеспечить сельхозпроизводителей необходимым объемом ГСМ без перебоев.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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