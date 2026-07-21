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Топливо для аграриев подорожало без причины: ФАС зафиксировала системный сбой в расчетах трейдеров

Экономика » Сырье » Нефть

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и её территориальные органы возбудили 15 дел и выдали 38 предупреждений предприятиям нефтепродуктового рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ключевой фокус проверок — ценообразование в мелкооптовом сегменте, где топливо реализуется независимым АЗС и сельхозпроизводителям.

Бензин в пробирке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензин в пробирке

По данным ведомства, проводится анализ ценовых политик хозяйствующих субъектов этого сегмента. Конкретный пример — дело Удмуртского УФАС в отношении ООО "Петросервис". Компании выявлены признаки необоснованного изменения цен на дизельное топливо для аграриев, ей направлено предупреждение привести цены к экономически обоснованному уровню. Всего от сельхозпроизводителей поступило три обращения — из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми, все находятся на контроле территориальных органов.

Системная работа по регионам

Действия ФАС имеют системный характер. 14 июля предупреждения о недопустимости спекулятивных наценок получили участники рынка в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях и на Кубани. Ранее, 16 июня, ведомство возбудило дело о картельном сговоре против трёх нефтетрейдеров — "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел". По версии антимонопольного органа, они могли координировать действия на рынке сбыта нефтепродуктов.

Инициатива поддержана на вице-премьерском уровне: Александр Новак призывал региональные управления ФАС усилить контроль за спекулятивным фактором на топливном рынке, особенно в сезоне полевых работ.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов обращает внимание, что мелкооптовый сегмент традиционно менее прозрачен, чем крупные контрактные поставки, и именно здесь формируются цены для конечных потребителей — АЗС и аграриев. Проверки ФАС создают правовой прецедент: компании вынуждены документально обосновывать экономику каждой сделки, что снижает риск скрытой координации цен.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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