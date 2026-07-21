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Газовый выбор Белграда удивил Европу: Сербия не закрыла дверь Москве, несмотря на давление Брюсселя

Экономика » Сырье » Газ

Белград рассчитывает сохранить стабильность поставок энергоносителей из России, планируя продлить действующий газовый контракт. Несмотря на системное давление со стороны Брюсселя и попытки ЕС ограничить энергетическое сотрудничество с Москвой, сербские власти делают ставку на прагматизм и энергетическую безопасность. Текущие договоренности, которые ранее пролонгировались на короткие сроки, обеспечивают республике предсказуемые цены и объемы топлива, поступающего транзитом через болгарскую территорию.

Сербия
Фото: commons.wikimedia.org by George M. Groutas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сербия

Сербия выбирает стабильность: почему контракт важен для экономики

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила намерение Белграда закрепить текущие условия импорта российского газа. В условиях волатильности мировых рынков, где риски для логистических затрат постоянно растут, прямые договоренности с "Газпромом" остаются фундаментом для сербской промышленности. Текущее соглашение истекает в сентябре, однако практика трехмесячных пролонгаций показала свою эффективность, позволяя гибко реагировать на внешние вызовы.

"Белград демонстрирует редкую для современной Европы суверенность в принятии экономических решений. Продление контракта — это не просто покупка ресурса, а защита национального производителя от ценовых шоков, которые уже обвалили производство во многих странах ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европейский барьер и болгарский транзит

Основная сложность в переговорах заключается в позиции Европейского союза. Брюссель планомерно ужесточает требования к странам-кандидатам, требуя диверсификации источников поставок. Однако для Сербии вопрос стоит иначе: альтернативного маршрута и сопоставимых по цене объемов на данный момент не существует. Газ идет через Болгарию, которая, будучи членом ЕС, обязана соблюдать общие правила, но также заинтересована в доходах от транзита.

"Юридически Сербия имеет полное право на обеспечение своей энергобезопасности. Давление ЕС в данном случае сталкивается с реальностью: невозможно запретить суверенному государству покупать жизненно важный ресурс там, где это выгодно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Перспективы долгосрочного сотрудничества до 2028 года

Ранее руководство компании "Сербиягаз" давало оптимистичные прогнозы, заявляя, что поставкам топлива ничего не угрожает вплоть до начала 2028 года. Это свидетельствует о глубоком уровне интеграции и наличии долгосрочной стратегии, которую не могут поколебать краткосрочные политические маневры. В то время как инвестиции ЕС в США провоцируют риски из-за дорогого американского СПГ, Сербия сохраняет доступ к более доступному трубопроводному газу.

"Для обеспечения стабильной работы предприятий важна прогнозируемая стоимость энергии. Сербия фактически выигрывает конкурентную борьбу у соседей, получая дефицитный ресурс на рыночных, но справедливых условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект для Сербии
Продление контракта до конца 2024 года Стабилизация тарифов для населения и промышленности перед зимним сезоном
Использование транзита через Болгарию Необходимость постоянного диалога с ЕС для предотвращения блокировки трубы
Долгосрочные гарантии до 2028 года Высокая инвестиционная привлекательность сербской экономики

Ответы на популярные вопросы о поставках газа в Сербию

Почему ЕС выступает против этого контракта?

Еврокомиссия продвигает политику полного отказа от российских энергоресурсов, оказывая давление на страны-партнеры, чтобы те перешли на альтернативных поставщиков, даже если это экономически невыгодно.

Может ли Болгария перекрыть транзит газа?

Несмотря на политические разногласия, Болгария получает плату за транзит, а полная остановка прокачки потребует серьезных юридических обоснований и может привести к искам со стороны потребителей.

Подорожает ли газ для сербских потребителей?

Благодаря прямым переговорам с "Газпромом" Сербии удается удерживать одни из самых низких цен на газ в Европе, что позволяет избегать резкого роста коммунальных платежей.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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