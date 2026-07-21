Белград рассчитывает сохранить стабильность поставок энергоносителей из России, планируя продлить действующий газовый контракт. Несмотря на системное давление со стороны Брюсселя и попытки ЕС ограничить энергетическое сотрудничество с Москвой, сербские власти делают ставку на прагматизм и энергетическую безопасность. Текущие договоренности, которые ранее пролонгировались на короткие сроки, обеспечивают республике предсказуемые цены и объемы топлива, поступающего транзитом через болгарскую территорию.
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила намерение Белграда закрепить текущие условия импорта российского газа. В условиях волатильности мировых рынков, где риски для логистических затрат постоянно растут, прямые договоренности с "Газпромом" остаются фундаментом для сербской промышленности. Текущее соглашение истекает в сентябре, однако практика трехмесячных пролонгаций показала свою эффективность, позволяя гибко реагировать на внешние вызовы.
"Белград демонстрирует редкую для современной Европы суверенность в принятии экономических решений. Продление контракта — это не просто покупка ресурса, а защита национального производителя от ценовых шоков, которые уже обвалили производство во многих странах ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Основная сложность в переговорах заключается в позиции Европейского союза. Брюссель планомерно ужесточает требования к странам-кандидатам, требуя диверсификации источников поставок. Однако для Сербии вопрос стоит иначе: альтернативного маршрута и сопоставимых по цене объемов на данный момент не существует. Газ идет через Болгарию, которая, будучи членом ЕС, обязана соблюдать общие правила, но также заинтересована в доходах от транзита.
"Юридически Сербия имеет полное право на обеспечение своей энергобезопасности. Давление ЕС в данном случае сталкивается с реальностью: невозможно запретить суверенному государству покупать жизненно важный ресурс там, где это выгодно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Ранее руководство компании "Сербиягаз" давало оптимистичные прогнозы, заявляя, что поставкам топлива ничего не угрожает вплоть до начала 2028 года. Это свидетельствует о глубоком уровне интеграции и наличии долгосрочной стратегии, которую не могут поколебать краткосрочные политические маневры. В то время как инвестиции ЕС в США провоцируют риски из-за дорогого американского СПГ, Сербия сохраняет доступ к более доступному трубопроводному газу.
"Для обеспечения стабильной работы предприятий важна прогнозируемая стоимость энергии. Сербия фактически выигрывает конкурентную борьбу у соседей, получая дефицитный ресурс на рыночных, но справедливых условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект для Сербии
|Продление контракта до конца 2024 года
|Стабилизация тарифов для населения и промышленности перед зимним сезоном
|Использование транзита через Болгарию
|Необходимость постоянного диалога с ЕС для предотвращения блокировки трубы
|Долгосрочные гарантии до 2028 года
|Высокая инвестиционная привлекательность сербской экономики
Почему ЕС выступает против этого контракта?
Еврокомиссия продвигает политику полного отказа от российских энергоресурсов, оказывая давление на страны-партнеры, чтобы те перешли на альтернативных поставщиков, даже если это экономически невыгодно.
Может ли Болгария перекрыть транзит газа?
Несмотря на политические разногласия, Болгария получает плату за транзит, а полная остановка прокачки потребует серьезных юридических обоснований и может привести к искам со стороны потребителей.
Подорожает ли газ для сербских потребителей?
Благодаря прямым переговорам с "Газпромом" Сербии удается удерживать одни из самых низких цен на газ в Европе, что позволяет избегать резкого роста коммунальных платежей.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.