Это изменит карту перевозок: северные морские рубежи готовят к колоссальному рывку

Глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв поставил цель: в 2026 году грузопоток по Северному морскому пути должен достичь рекордных 40 млн тонн. Об этом он заявил на отраслевом мероприятии "День директора", передаёт GoArctic со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Если прогноз сбудется, это станет новым историческим максимумом. По итогам прошлого года перевозки составили 37 млн тонн. Динамика текущего года подтверждает настрой на рост: к середине июля объём грузов прошёл за 18,8 млн тонн, что на 13,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Показатель Значение План на 2026 год 40 млн тонн Итог 2024 года 37 млн тонн Объём за январь-июль текущего года 18,8 млн тонн Рост к аналогичному периоду 2024 года 13,7%

Единый оператор — новые зоны ответственности

С 1 января "Росатом" стал единым морским оператором северного завоза. В текущем сезоне корпорация доставляет грузы в три региона: Чукотку, Якутию и Хабаровский край. Концентрация управления в одних руках должна убрать лишние звенья в цепочке логистики, где расстояния измеряются тысячами километров, а навигационное окно ограничено погодой.

Для Якутии и Чукотки это вопрос выживания поселков: доставка топлива, питания, строительных материалов. Для Хабаровского края — обеспечение северных районов, где нет колесных дорог. Единый оператор получает полный контроль за фрахтом, графиками и тарифами, но накапливает и риски: задержка одного ледокола бьёт по расписанию сразу нескольких регионов.

Инфраструктура отстаёт от планов

Рекордные тоннажи не устраивают заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. На встрече с журналистами 17 июля он отметил: просто наращивать грузопоток недостаточно. Без полноценной инфраструктуры перевозки останутся опасными и экономически невыгодными.

"Важно, чтобы проход судов был максимально безопасен. Важно, чтобы была сеть бункировки, была сеть тех пунктов, где можно отремонтировать судно, если с ним что-то произошло, спасательных станций. Довольно большая работа связана с тем, чтобы поднять грузы до трансарктического коридора со всей территории страны", — отметил Юрий Трутнев.

По его словам, необходимы развитие внутренних речных путей и строительство новых железнодорожных направлений. Суть проблемы в "последней миле" — или, точнее, в "первых тысячах километров": довезти груз от завода в Урале или на Камчатке до порта отpravки по Севморпути часто сложнее и дороже, чем сам арктический перегон.

Экономика коридора: инвестиции опережают доходы

Рост грузопотока на 13,7% за год — хороший операционный показатель. Но инфраструктурные проекты, о которых говорит Трутнев, требуют капиталовложений, сравнимых с бюджетами средних регионов. Строительство подходовых путей к Северному широтному ходу, обновление речного флота на Лене и Енисее, создание пунктов бункеровки и аварийного спасения вдоль маршрута — это работы на горизонте 5-10 лет.

Федеральный центр финансирует Севморпуть через нацпроекты и программу КПДС, но модель "госзаказчик — госисполнитель" имеет предел эффективности. Привлечение частного капитала в арктическую инфраструктуру тормозит непрозрачность тарифов и долгосрочная окупаемость. Пока грузопоток растёт за счёт транзита (нефть, СПГ, удобрения), внутренний груз — северный завоз и экспорт рыбы, древесины, руды — движется медленнее.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов