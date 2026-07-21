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Рынки буквально завалены импортом: закупки китайских фруктов в России обвалили баланс спроса

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Россия увеличила закупку китайских яблок и груш на 25% в первом полугодии 2026 года. По данным таможенной статистики, стоимость импорта этих позиций достигла 44,3 млн долларов.

Женщина с корзиной овощей
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Женщина с корзиной овощей

Динамика поставок в течение шести месяцев была неравномерной. Пик импорта пришелся на март, когда объем закупок составил 9,4 млн долларов. Минимум зафиксирован в июне — 5,6 млн долларов. В начале года стоимость привезенных фруктов оценивалась примерно в 12 млн долларов.

Рост объемов импорта обусловлен дефицитом внутреннего производства, которое не покрывает потребительский спрос, а также изменением условий взаимодействия между торговыми компаниями двух стран.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что рост стоимости импорта в денежном выражении не всегда означает пропорциональное увеличение физического объема грузов, так как итоговый показатель зависит от изменения цен поставщиков и логистических затрат.

По прогнозам, закупки китайских фруктов вырастут в осенне-зимний период, когда предложение на российском рынке традиционно снижается.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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