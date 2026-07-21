Энергетический коллапс неизбежен: закрытие двух проливов поставит под удар четверть нефти мира

Движение хуситов 20 июля 2026 года объявило о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии. Ограничения затрагивают Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. По данным Associated Press, запрет вступил в силу немедленно, хотя технический механизм его реализации не раскрыт.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяной танкер в море

Одновременно с этим советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о способности союзных Тегерану сил заблокировать сразу два стратегических узла — Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы. Согласно оценкам экспертов, одновременное перекрытие этих маршрутов приведет к потере 25% всех мировых поставок нефти и газа.

Риски для грузопотоков и энергетики

Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает транзит 10–12% мирового торгового оборота. Через него проходят танкеры с топливом, балкеры с зерном и сталью, контейнеровозы с электроникой и промышленными компонентами, а также газовозы.

Динамика перевалки энергоресурсов через пролив по данным Управления энергетической информации США (EIA) выглядит так:

Период Объем нефти и нефтепродуктов Объем СПГ 2024 год 4,1 млрд баррелей (всего за год) Остановка во II квартале I квартал 2025 4,2 млн баррелей в сутки - I квартал 2026 5,4 млн баррелей в сутки 2,9 млрд кубических футов в сутки

Блокировка пролива ставит под удар альтернативный маршрут Саудовской Аравии. Чтобы избежать Ормузского пролива, королевство использует нефтепровод «Восток-Запад» (1200 км), перекачивая сырье в порт Янбу на Красном море. По данным Kpler, к концу марта 2026 года прокачка по нему достигла проектной мощности в 7 млн баррелей в сутки. Из Янбу нефть далее направляется на рынки Азии, в частности в Китай и Южную Корею. Эмбарго хуситов перекрывает этот выход.

Логистические последствия и затраты

Единственной альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу для судов, следующих в Европу, является обход Африки через мыс Доброй Надежды. По расчетам правительства США, такой путь увеличивает дистанцию от Саудовской Аравии до США примерно на 4345 миль (2700 миль). Это добавляет к сроку доставки от 10 до 15 суток.

Увеличение плеча доставки ведет к росту операционных расходов на топливо и страховых взносов из-за присвоения зоне статуса «зоны военных действий». Риски особенно высоки для грузов с ограниченным сроком годности: медикаментов, вакцин и продуктов питания.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что резкое изменение логистических цепочек и переход на более длинные маршруты неизбежно увеличивают капитальные и операционные затраты перевозчиков, что в дальнейшем может отразиться на конечной стоимости товаров.

В условиях нестабильности морские операторы переходят на мультимодальные схемы: разгрузку в портах Джидды или Эйлата с последующей транспортировкой грузов по суше в Средиземноморье. Аналитики Drewry и Sea-Intelligence отмечают общую реконфигурацию маршрутов с опорой на наземные коридоры через Оман, Турцию и Саудовскую Аравию.

Представители хуситов в эфире Press TV предупредили, что в случае эскалации полноценное закрытие обоих проливов может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин