Движение хуситов 20 июля 2026 года объявило о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии. Ограничения затрагивают Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. По данным Associated Press, запрет вступил в силу немедленно, хотя технический механизм его реализации не раскрыт.
Одновременно с этим советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о способности союзных Тегерану сил заблокировать сразу два стратегических узла — Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы. Согласно оценкам экспертов, одновременное перекрытие этих маршрутов приведет к потере 25% всех мировых поставок нефти и газа.
Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает транзит 10–12% мирового торгового оборота. Через него проходят танкеры с топливом, балкеры с зерном и сталью, контейнеровозы с электроникой и промышленными компонентами, а также газовозы.
Динамика перевалки энергоресурсов через пролив по данным Управления энергетической информации США (EIA) выглядит так:
|Период
|Объем нефти и нефтепродуктов
|Объем СПГ
|2024 год
|4,1 млрд баррелей (всего за год)
|Остановка во II квартале
|I квартал 2025
|4,2 млн баррелей в сутки
|-
|I квартал 2026
|5,4 млн баррелей в сутки
|2,9 млрд кубических футов в сутки
Блокировка пролива ставит под удар альтернативный маршрут Саудовской Аравии. Чтобы избежать Ормузского пролива, королевство использует нефтепровод «Восток-Запад» (1200 км), перекачивая сырье в порт Янбу на Красном море. По данным Kpler, к концу марта 2026 года прокачка по нему достигла проектной мощности в 7 млн баррелей в сутки. Из Янбу нефть далее направляется на рынки Азии, в частности в Китай и Южную Корею. Эмбарго хуситов перекрывает этот выход.
Единственной альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу для судов, следующих в Европу, является обход Африки через мыс Доброй Надежды. По расчетам правительства США, такой путь увеличивает дистанцию от Саудовской Аравии до США примерно на 4345 миль (2700 миль). Это добавляет к сроку доставки от 10 до 15 суток.
Увеличение плеча доставки ведет к росту операционных расходов на топливо и страховых взносов из-за присвоения зоне статуса «зоны военных действий». Риски особенно высоки для грузов с ограниченным сроком годности: медикаментов, вакцин и продуктов питания.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что резкое изменение логистических цепочек и переход на более длинные маршруты неизбежно увеличивают капитальные и операционные затраты перевозчиков, что в дальнейшем может отразиться на конечной стоимости товаров.
В условиях нестабильности морские операторы переходят на мультимодальные схемы: разгрузку в портах Джидды или Эйлата с последующей транспортировкой грузов по суше в Средиземноморье. Аналитики Drewry и Sea-Intelligence отмечают общую реконфигурацию маршрутов с опорой на наземные коридоры через Оман, Турцию и Саудовскую Аравию.
Представители хуситов в эфире Press TV предупредили, что в случае эскалации полноценное закрытие обоих проливов может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.