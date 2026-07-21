Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студенты больше не будут искать вакансии: завод в Березниках переиграл рынок труда
Красная квитанция ЖКХ пришла не случайно: какие действия нельзя откладывать собственнику
Деньги в конвертах оказались лишними: решение Безрукова в ВГИКе обнулило расходы всех родителей
Пчеловоды остались ни с чем: произошедшее в Челябинской области вынудило Россельхознадзор вмешаться
Небо и вода Новороссийска станут полем учебного боя: гарнизон приступает к отработке жестких мер
Июль провалился в глубокую осень: город на Неве накрыло плотным ледяным куполом циклона
Нейросети взялись за разговоры абонентов: как работает скрытый анализ телефонного потока
В Словакии нашли что-то жуткое: находка в Нитранском крае обнулила привычные схемы римлян
Топливный коллапс в Якутии: жесткие лимиты на заправках поставили под удар зимний запас кормов

Леса больше не нужны: обвал производства в России обнулил показатели почти десятилетней давности

Экономика » Сырье » Лес

Объем производства российских лесопилок упал на 12% в годовом исчислении, достигнув самого низкого значения с 2015 года. По данным Ассоциации предприятий лесной промышленности (АПЛП), отрасль столкнулась с одновременным сокращением экспортных рынков и падением спроса внутри страны.

Грузовик КАМАЗ с бревнами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовик КАМАЗ с бревнами

Основной удар пришелся по торговле с Китаем, на который традиционно приходилось более 40% российского экспорта пиломатериалов — за год объем поставок туда сократился почти на 25%. Импорт из России также снизили в Евросоюзе, обосновывая это требованиями к экологическим стандартам и устойчивому лесопользованию.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что одновременный спад на внешних и внутренних рынках ведет к эрозии рентабельности предприятий. В таких условиях даже снижение издержек не может полностью компенсировать потерю выручки, что особенно критично для малых предприятий.

Внутренний рынок и производственный спад

Отрасль оказалась в заложниках у ситуации в строительном секторе. Экономическое замедление и ужесточение финансового контроля со стороны государства привели к падению инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость. Это создало избыток продукции на складах и вынудило часть заводов сократить выпуск или полностью остановить работу.

По словам президента АПЛП Дмитрия Козлова, индустрия находится в состоянии затяжной стагнации, при которой многие мелкие лесопилки уже работают в убыток.

Частично удалось стабилизировать положение только крупным игрокам. Они переориентировали производство на нишевые товары: мебель и высокобюджетное строительство, где спрос оказался более устойчивым по сравнению со стандартными пиломатериалами.

Несмотря на заявленную готовность правительства поддержать сектор, конкретные меры по выходу из кризиса пока не реализованы. Без системных изменений в госполитике или восстановления глобального спроса риск дальнейшего закрытия предприятий сохраняется.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Последние материалы
Справедливость наконец восторжествовала: новые правила в России лишат ГИБДД возможности двойных штрафов
Когда газовые трубы подводят: сбой в Облучье заставил прокуратуру искать виновных в халатности
Рынок медтехники ждет жесткая чистка: новые правила надзора заменят старые схемы проверок
Старшее поколение вышло на подработку: бизнес срочно закрывает кадровую дыру
Прямая конкуренция с гигантами признана нецелесообразной: новый игрок выбрал другой маршрут
Больше простого возврата денег: прокуратура заставила компанию в Хабаровске доплатить рабочим
Рекорды в Воронежской области: производство яиц за полгода перекрыло годовой план региона
Ярославль ликует от гордости: спортивный календарь страны пополнился триумфальным событием
Природа решила нанести удар: запад Алтайского края окажется в эпицентре стихии
Больше никаких очередей с папками: новый формат ввоза животных в РФ ускорил контроль в разы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.