Леса больше не нужны: обвал производства в России обнулил показатели почти десятилетней давности

Объем производства российских лесопилок упал на 12% в годовом исчислении, достигнув самого низкого значения с 2015 года. По данным Ассоциации предприятий лесной промышленности (АПЛП), отрасль столкнулась с одновременным сокращением экспортных рынков и падением спроса внутри страны.

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Основной удар пришелся по торговле с Китаем, на который традиционно приходилось более 40% российского экспорта пиломатериалов — за год объем поставок туда сократился почти на 25%. Импорт из России также снизили в Евросоюзе, обосновывая это требованиями к экологическим стандартам и устойчивому лесопользованию.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что одновременный спад на внешних и внутренних рынках ведет к эрозии рентабельности предприятий. В таких условиях даже снижение издержек не может полностью компенсировать потерю выручки, что особенно критично для малых предприятий.

Внутренний рынок и производственный спад

Отрасль оказалась в заложниках у ситуации в строительном секторе. Экономическое замедление и ужесточение финансового контроля со стороны государства привели к падению инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость. Это создало избыток продукции на складах и вынудило часть заводов сократить выпуск или полностью остановить работу.

По словам президента АПЛП Дмитрия Козлова, индустрия находится в состоянии затяжной стагнации, при которой многие мелкие лесопилки уже работают в убыток.

Частично удалось стабилизировать положение только крупным игрокам. Они переориентировали производство на нишевые товары: мебель и высокобюджетное строительство, где спрос оказался более устойчивым по сравнению со стандартными пиломатериалами.

Несмотря на заявленную готовность правительства поддержать сектор, конкретные меры по выходу из кризиса пока не реализованы. Без системных изменений в госполитике или восстановления глобального спроса риск дальнейшего закрытия предприятий сохраняется.

Экспертная проверка: финансовый аналитик финансовый аналитик Никита Волков