Прогнозы разошлись в разные стороны: итоговое решение по ставке ударит по инвестициям в стройку

Банк России на заседании 24 июля может оставить ключевую ставку на уровне 14,25% или снизить ее до 14%. Текущая неопределенность в прогнозах регулятора напрямую влияет на стоимость заемного капитала для застройщиков и доступность ипотеки для населения.

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Факторы давления на ставку

Сторонники снижения ставки указывают на замедление инфляции: к 6 июля годовой показатель снизился с 6,01% до 5,61%. Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ, связывает эту динамику с переносом индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября.

Противоположную позицию занимает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка. Он полагает, что ставка останется неизменной из-за ускорения инфляции в июне-июле, проблем на рынке топлива и роста ценовых ожиданий бизнеса. По его оценке, регулятор может ужесточить среднесрочный прогноз по ставке на 2026 и 2027 годы.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что удержание ставки на высоком уровне является инструментом охлаждения спроса. Жесткая монетарная политика стимулирует сберегательную модель поведения как для граждан, так и для бизнеса, ограничивая объем инвестиций в реальный сектор и недвижимость.

Последствия для рынка недвижимости

Для строительной отрасли пауза в снижении ставки означает сохранение высокой стоимости проектного финансирования. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отмечает, что текущие темпы изменений ставки минимальны и фактически не оказывают значимого влияния на рынок жилья.

Если ставка останется на уровне 14,25%, покупатели жилья продолжат сталкиваться с высокими платежами по рыночным кредитам, что приведет к дальнейшему перетоку спроса в сегмент льготных программ или к откладыванию сделок.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов