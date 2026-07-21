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Цены взлетят до небес: блокировка судоходного коридора в Йемене ударит по рынку древесины

Экономика » Сырье » Лес

Движение хуситов в Йемене заявило о намерении ввести морскую блокаду Саудовской Аравии. Эта угроза создает риски для работы одного из главных мировых судоходных коридоров — Красного моря, который связывает Европу, Азию и Ближний Восток.

Старик бьет молотом по большому бревну на лесопилке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Старик бьет молотом по большому бревну на лесопилке

Для лесопромышленного комплекса блокировка маршрута означает возможный сбой в поставках древесины и изделий из дерева, так как отрасль критически зависит от морского фрахта при международной торговле.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что любые перебои в навигации в этом регионе могут спровоцировать фрахтовый шок. Это приведет к росту стоимости перевозки и задержкам в доставке грузов, что напрямую влияет на цепочки поставок производителей.

Логистические риски и цены

В случае длительной блокады перевозчикам придется использовать альтернативные маршруты, в частности обход Африки через мыс Доброй Надежды. Это существенно увеличит время в пути и транспортные расходы.

Пересмотр логистики может вызвать цепную реакцию на мировом рынке пиломатериалов и продукции переработки. Поставщики будут вынуждены закладывать дополнительные издержки в стоимость товара, что в итоге приведет к росту цен для конечного потребителя.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин указывает, что резкое удорожание логистики меняет экономику торговых контрактов, заставляя компании экстренно пересматривать свои стратегии сбыта и искать новые пути транспортировки сырья.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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