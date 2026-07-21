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Рынок сырья вздрогнул от новостей: атаки в Черном море подорвали логистику казахстанской нефти

Экономика » Сырье

Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на российском побережье Черного моря снова остановлена из-за ударов беспилотников. Сбои в отгрузках угрожают поставкам казахстанской нефти, которая стала важной альтернативой ближневосточному сырью для европейских НПЗ.

Нефтяной танкер в море
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

По данным пресс-службы КТК, терминал ненадолго возобновил работу в воскресенье вечером после того, как дроны атаковали два судна у причалов. Однако в понедельник утром произошел новый удар по танкеру Nelsa, находившемуся на первом причале. В консорциуме сообщили, что погрузка нефти прекращена, но разлив сырья удалось предотвратить. Пожар на судне потушили в течение нескольких часов; атаку в заявлении КТК назвали террористической.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило инцидент и добавило, что оценка последствий продолжается.

Риски для мирового баланса

КТК является основным маршрутом экспорта нефти из Казахстана, включая проекты с участием Chevron, ExxonMobil и Shell. Также через терминал транспортируется часть российской нефти. Объект не находится под международными санкциями, а суда КТК не относятся к "теневому флоту".

Повторяющиеся атаки на инфраструктуру КТК могут привести к длительному сокращению потоков нефти из Казахстана. Это происходит на фоне общего роста напряженности в регионе Персидского залива, где поставки через Ормузский пролив фактически остановились из-за конфликта между США и Ираном.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что сбои в работе КТК создают дополнительное давление на мировой рынок, так как сокращение поставок из Казахстана в сочетании с проблемами в Ормузском проливе ограничивает предложение нефти для Европы, что может привести к росту цен на соответствующие сорта сырья.

Контекст и последствия для России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по двум танкерам "теневого флота" в Черном море, хотя не уточнил, относятся ли они к терминалу КТК. В последние дни Москва и Киев усилили удары по портам и судам в Черноморском регионе с целью перекрытия товарных потоков противника.

Для России ситуация с КТК критична, так как терминал обеспечивает логистику части её собственного сырья. Любые задержки в отгрузках через этот узел вынуждают пересматривать маршруты экспорта и могут привести к увеличению издержек на транспортировку.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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