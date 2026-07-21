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Цены на бензин больше не упадут: структурный сдвиг предопределил финал эпохи дешевого топлива

Экономика » Сырье

Мировой рынок топлива вступает в фазу структурного сдвига, при которой высокие цены на энергоносители могут стать долгосрочной нормой. Аналитики указывают на сценарий "higher-for-longer" (выше на более долгий срок), вызванный сочетанием дефицита мощностей по переработке, низких запасов и устойчивого спроса.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Основным фактором давления остаются исторически низкие уровни глобальных запасов нефти. Отсутствие значительного резервного буфера делает рынок крайне чувствительным к любым сбоям в поставках: любые геополитические инциденты или внеплановые сокращения добычи теперь приводят к резким ценовым скачкам.

Параллельно с этим возник разрыв между объемами добычи сырой нефти и возможностями ее переработки. Темпы расширения нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) отстают от роста мирового потребления. Поскольку модернизация и строительство новых заводов требуют больших капитальных вложений и времени, создается "узкое горлышко": даже при росте предложения сырья физический объем готового топлива остается ограниченным.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что ограниченность мощностей НПЗ напрямую влияет на перерабатывающую маржу и стоимость конечного продукта, так как спрос на бензин и дизель растет быстрее, чем физическая способность заводов их производить.

Спрос на нефть демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальный тренд перехода к альтернативной энергетике. Нефть остается базовым ресурсом для транспорта и промышленности, а восстановление мировой экономической активности после пандемии только усилило давление на баланс рынка.

Для России сложившаяся ситуация создает двоякий эффект. С одной стороны, структурный дефицит топлива и высокие цены поддерживают экспортную выручку. С другой стороны, ограниченность глобальных мощностей по переработке может влиять на спрос на российское сырье в зависимости от того, какие сорта нефти более востребованы на текущих конфигурациях зарубежных НПЗ.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что затяжной период высоких цен на нефть может усилить глобальное инфляционное давление, что в конечном итоге отразится на потребительском спросе и инвестиционных циклах, включая российские проекты в энергетике.

На текущий момент правительства большинства стран имеют ограниченный инструментарий для смягчения рыночного напряжения, так как прямое вмешательство в ценообразование сопряжено с серьезными экономическими рисками. Переход на возобновляемые источники энергии оценивается как долгосрочный процесс, который не способен оперативно компенсировать текущий дисбаланс спроса и предложения.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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