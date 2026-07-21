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Сырье больше не в моде: Новая Зеландия сменила курс, что обрушило старые схемы экспорта

Экономика

Новая Зеландия переориентирует экспортную стратегию, переходя от продажи сырьевого сырья к экспансии на глобальном рынке продуктов питания и специализированного питания. Страна использует свою молочную и сельскохозяйственную базу для увеличения доли в сегментах функциональных продуктов и добавок.

Новая Зеландия
Фото: Own work by Malcolm Jacobson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Новая Зеландия

Основной вектор развития направлен на выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. В перечень приоритетных товаров вошли детские смеси, молочные БАДы, функциональные продукты питания, а также растительные альтернативы молочным продуктам. В основе этой стратегии лежит позиционирование продукции как премиальной за счет экологических стандартов производства.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что переход от экспорта сырья к высокотехнологичным продуктам питания позволяет стране снизить зависимость от волатильности цен на мировом рынке сырого молока и увеличить экспортную выручку за счет более высокой маржинальности готовых изделий.

Государственная поддержка экспансии сосредоточена на продвижении продукции в Азии, Европе и Северной Америке. Правительство Новой Зеландии через торговые миссии выстраивает прямые цепочки с дистрибьюторами и ритейлерами, чтобы адаптировать ассортимент под меняющиеся запросы потребителей в этих регионах.

Параллельно с традиционным сектором страна инвестирует в разработку новых формул и технологий. Исследовательские центры и технологические компании занимаются созданием продуктов на основе пробиотиков, омега-3 жирных кислот и других биоактивных соединений для рынка Health & Wellness.

Несмотря на репутационный капитал, Новая Зеландия сталкивается с регуляторными барьерами в разных странах и конкуренцией со стороны крупных мировых игроков. Тем не менее, ставка на экологичность и технологическое обновление рассматривается как способ диверсификации экономики.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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