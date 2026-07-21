Власти города Дэчжоу (провинция Шаньдун, КНР) определили Вьетнам как приоритетное направление для инвестиций и промышленного партнерства. Основной интерес сосредоточен на секторах зеленой энергетики, городского строительства и высокотехнологичного производства.
По словам заместителя главы офиса по внешним связям городского народного правительства Дэчжоу Тань Минмин, Вьетнам рассматривается как один из ключевых партнеров в рамках работы с АСЕАН. В качестве перспективных направлений для сотрудничества выделены современное сельское хозяйство, переработка продуктов питания, производство мебели, а также новые отрасли: электромобили, лифтовое оборудование и спортивный инвентарь.
Для реализации этих планов власти города предлагают увеличить количество торговых выставок, бизнес-форумов и мероприятий по поиску партнеров для местных предприятий.
Бизнес-сообщество Шаньдуна связывает интерес к рынку Вьетнама с темпами урбанизации и государственными программами декарбонизации. В частности, гендиректор международной торговой компании группы Gerui De Ху Шуцзюнь отмечает высокий спрос на энергосберегающие решения и системы защиты окружающей среды.
Особый потенциал для китайских компаний видят в следующих проектах и технологиях:
Представители бизнеса из Дэчжоу уже поставляют во Вьетнам системы центрального кондиционирования, вентиляционное оборудование и градирни, однако планируют перейти от простых поставок к созданию совместных предприятий и технологическому партнерству.
По мнению участников рынка, такая интеграция позволит укрепить региональные цепочки поставок и ускорить переход промышленности Вьетнама на экологичные стандарты.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.