Индустриальный прорыв в Юго-Восточной Азии: ставка Дэчжоу на Вьетнам создаст новые центры силы

Власти города Дэчжоу (провинция Шаньдун, КНР) определили Вьетнам как приоритетное направление для инвестиций и промышленного партнерства. Основной интерес сосредоточен на секторах зеленой энергетики, городского строительства и высокотехнологичного производства.

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По словам заместителя главы офиса по внешним связям городского народного правительства Дэчжоу Тань Минмин, Вьетнам рассматривается как один из ключевых партнеров в рамках работы с АСЕАН. В качестве перспективных направлений для сотрудничества выделены современное сельское хозяйство, переработка продуктов питания, производство мебели, а также новые отрасли: электромобили, лифтовое оборудование и спортивный инвентарь.

Для реализации этих планов власти города предлагают увеличить количество торговых выставок, бизнес-форумов и мероприятий по поиску партнеров для местных предприятий.

Инфраструктурный спрос и "зеленая" повестка

Бизнес-сообщество Шаньдуна связывает интерес к рынку Вьетнама с темпами урбанизации и государственными программами декарбонизации. В частности, гендиректор международной торговой компании группы Gerui De Ху Шуцзюнь отмечает высокий спрос на энергосберегающие решения и системы защиты окружающей среды.

Особый потенциал для китайских компаний видят в следующих проектах и технологиях:

строительство высокоскоростной железной дороги Север-Юг и городских систем метро;

создание новых промышленных зон и городских кварталов;

внедрение интеллектуальных систем управления производством и новых материалов;

развитие возобновляемых источников энергии.

Представители бизнеса из Дэчжоу уже поставляют во Вьетнам системы центрального кондиционирования, вентиляционное оборудование и градирни, однако планируют перейти от простых поставок к созданию совместных предприятий и технологическому партнерству.

По мнению участников рынка, такая интеграция позволит укрепить региональные цепочки поставок и ускорить переход промышленности Вьетнама на экологичные стандарты.