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Рынок топлива буквально трещит: Сибирь перенесла ремонты заводов, чтобы избежать коллапса

Экономика » Сырье » Нефть

Нефтеперерабатывающие заводы в Сибири перенесли плановые ремонты на осень. Решение принято для предотвращения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает Центробанк России.

Ильинский НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ильинский НПЗ

По данным регулятора, крупные предприятия региона, входящие в вертикально-интегрированные компании, работали на пределе мощностей, перерабатывая рекордные объемы сырья из-за высокого спроса. Параллельно с этим улучшили показатели независимые НПЗ: один из региональных заводов почти вдвое увеличил загрузку за счет переработки давальческого сырья, другой зафиксировал рост заказов от коммерческих потребителей и планирует запуск нового оборудования в рамках третьей очереди строительства в 2026 году.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов поясняет, что перенос ремонтов позволяет избежать резкого просадки предложения в пиковый сезон, так как остановка даже одного крупного завода в Сибири создает серьезную нагрузку на логистику и запасы соседних регионов.

Дефицит в центре и регуляторные меры

Ситуация в Центральной России выглядит иначе: в первой половине 2026 года выпуск бензина и дизельного топлива здесь снизился. Особенно острое сокращение производства зафиксировали в мае и июне из-за внеплановых ремонтов. Совокупность падения выпуска и логистических сложностей при доставке топлива из других регионов привела к ускорению роста цен на оптовом и розничном рынках.

Для стабилизации ситуации власти применили ряд ограничительных мер:

  • ввели лимиты на отпуск топлива на АЗС;
  • снизили норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10%;
  • запретили экспорт бензина и дизельного топлива.

В качестве дополнительного инструмента поддержки внутреннего рынка планируется расширение импорта нефтепродуктов.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что запрет на экспорт и ограничение биржевых продаж являются экстренными мерами, которые призваны искусственно удержать топливо внутри страны, когда производственные мощности не справляются с текущим спросом.

Суммарная проектная мощность крупных НПЗ Сибири превышает 50 млн тонн в год. Ключевые активы включают Омский НПЗ (более 22 млн т/год), Ангарскую НХК (более 10 млн т/год), а также Ачинский и Тюменский НПЗ (по 7,5 млн т/год). Однако фактическая переработка часто ниже проектных цифр: так, Тюменский НПЗ в 2025 году переработал 5,9 млн тонн сырья.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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