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Очереди за кредитами в России: опасения заемщиков спровоцировали двукратный рост выдач

Экономика » Прогнозы и статистика

Темпы роста ипотечного кредитования в России в июне ускорились до 1% против 0,3% в мае. Основным драйвером стал всплеск спроса на семейную ипотеку, вызванный ожиданиями заемщиков по изменению условий программы. Согласно данным Центробанка, доля льготных кредитов в общем объеме выдач в мае выросла с 55% до 65%.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Ажиотаж вокруг семейной ипотеки

Объем выдач по программе семейной ипотеки в июне составил 288 млрд рублей, что почти вдвое больше майского показателя (150 млрд рублей). Регулятор связывает этот скачок с попытками граждан зафиксировать выгодные условия до возможного ужесточения правил программы с 1 июля.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что подобная динамика характерна для любого льготного продукта перед изменением его параметров: заемщики стремятся избежать повышения ставок или сокращения круга лиц, имеющих право на субсидию.

Несмотря на июньский всплеск, условия программы с 1 июля остались прежними. В Минфине сообщили, что решение о корректировке условий семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября 2026 года. При этом глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что в будущем планируется ввести дифференцированные ставки: для семей с одним ребенком максимальный порог может составить 10–12%, а для многодетных семей ставка будет ниже.

Рыночный сегмент и стоимость денег

Параллельно с льготными программами вырос объем рыночной ипотеки: в июне он увеличился на 9,5%, достигнув 162 млрд рублей. Однако стоимость таких заемов остается высокой — средняя ставка по рыночным кредитам в июне составила 18% годовых.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что сохранение высоких рыночных ставок при одновременном росте объемов выдачи может свидетельствовать о накопленном отложенном спросе или о покупках с использованием значительного собственного капитала, где кредит занимает второстепенную роль.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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