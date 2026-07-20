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Торговля стала приносить больше: оборот России и Грузии в первом полугодии перешагнул важный рубеж

Экономика

Товарооборот России и Грузии в первом полугодии вырос на 19,7%, достигнув 1,5 млрд долларов. Данные грузинской службы статистики проанализировали РИА Новости.

Морской порт
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Морской порт

Основной объем торговли пришелся на импорт из Грузии. Россия ввезла товаров на 1,2 млрд долларов, в то время как российский экспорт в Грузию составил 340 млн долларов.

Структура торговых потоков распределилась следующим образом:

  • Экспорт из России: автомобили, техника, химическая продукция и продукты питания.
  • Импорт из Грузии: виноград, фрукты, орехи и иная сельскохозяйственная продукция.

Грузия остается одним из торговых партнеров России в рамках ЕАЭС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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