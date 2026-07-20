Слишком дорого для Москвы: цены на парковки в новостройках взлетели вопреки спаду продаж

По итогам первого полугодия 2026 года продажи машиномест в новостройках старой Москвы сократились на 9,4% в годовом исчислении — до 6,1 тысячи объектов. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "НДВ Супермаркет Недвижимости" и девелопера Dar. На первичном рынке сегмента в продаже оставалось 11,5 тысячи парковочных мест, средний уровень распроданности составил 31,5%.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на парковке

Динамика отличается по классам жилья. В комфорт-сегменте реализовано 42% машиномест, в бизнес-классе — 31%, в премиальном и элитном — по 25%. При этом обеспеченность парковкой на квартиру растет по мере повышения класса: от 0,2 в комфорте до 2,1 в элитных ЖК. В премиум-сегменте показатель достигает 1,2, в бизнес-классе — 0,8. Среднее по рынку — 1,1 машиноместа на квартиру.

Расходимость цен и объемов

Несмотря на снижение объемов сделок, цены во всех сегментах показывают рост. В элитных комплексах средняя стоимость машиноместа увеличилась на 14% года к году и достигла 28 млн рублей. В премиум-классе прирост составил 13% — до 7,7 млн рублей, в бизнес-сегменте — 10% — до 3,9 млн рублей. В комфорт-классе цены выросли всего на 1%, зафиксировавшись на уровне 2,8 млн рублей.

Такова структура рынка: дефицит мест в дорогих проектах сочетается с высокой платежеспособностью аудитории, что позволяет застройщикам удерживать нарастающую ценовую динамику даже при замедлении сбыта. В массовом сегменте низкая обеспеченность парковкой (0,2 на квартиру) означает, что большинство покупателей квартир физически не могут приобрести машиноместо в своем доме.

Два пика спроса и смена стратегий

Коммерческий директор Dar Анна Усатова выделяет два периода активных продаж парковок. Первый приурочен к старту продаж по минимальным ценам, второй — к заселению дома, когда жители сталкиваются с реальным дефицитом мест во дворе. В дорогих проектах второе окно сдвигается вправо: квартиры к вводу распроданы в меньшей степени, поэтому застройщики откладывают предложение парковок на более поздние стадии.

По наблюдениям исследователей, покупатели все чаще принимают решение о приобретении машиноместа на поздних стадиях строительства, когда становится понятна реальная потребность. Это меняет денежные потоки проекта: парковка перестает быть инструментом раннего финансирования и становится продуктом досудебного этапа или после ввода дома.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что парковка в девелоперском проекте — это отдельный бизнес-юнит с собственной экономикой: застройщик решает, когда вводить этот актив в обращение, основываясь на потребности в операционном денежном потоке и на прогнозе ликвидности на конкретной стадии готовности дома.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин