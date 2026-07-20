Рынок свинины в России треснул: обвал оптовых цен заставил производителей сменить стратегию

Оптовые цены на свиные отрубы в России за прошедший год упали минимум на 15%. Падение стоимости продукции привело к снижению рентабельности, что вынудило часть производителей перейти в режим экономии.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок свинины

Снижение цен обусловлено тремя факторами. По данным Минсельхоза, в 2023 году поголовье свиней в стране выросло на 14,3% по сравнению с 2022 годом, что увеличило предложение на рынке. Вторым фактором стало удешевление кормов на 15–20% за тот же период, что позволило снизить себестоимость мяса. Также зафиксировано падение потребления в сегменте субсидируемой продукции.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что при устойчивом спросе снижение цен не всегда ведет к убыткам, так как итоговый финансовый результат зависит от соотношения темпов падения выручки и сокращения издержек.

Несмотря на ценовое давление, свиноводы не могут резко сократить объемы выпуска. Снижение производства приведет к росту рыночных цен, что может ослабить конкурентоспособность отечественного мяса.

Для сохранения прибыли отраслевые аналитики предлагают переходить к оптимизации издержек. В качестве инструментов названы внедрение автоматизированных систем управления для сокращения расходов на персонал, повышение качества кормов для роста продуктивности животных и перестройка цепочек поставок.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что переход на автоматизацию и цифровые технологии меняет структуру затрат предприятия, переводя часть расходов из операционных в капитальные, что в долгосрочной перспективе влияет на устойчивость бизнеса при колебаниях рыночных цен.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

финансовый аналитик Никита Волков