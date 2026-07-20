Никаких больше талонов и ожиданий: Новороссийск изменил порядок заправки автомобилей

В Новороссийске с 20 июля отменяется электронная запись на заправки: по данным администрации города, поставки топлива увеличились, а очереди на АЗС существенно сократились. Мера вводилась 14 июля для регулирования спроса на фоне дефицита, теперь жеородская горячая линия и чат-бот перестают принимать новые заявки, а действующие талоны остаются действительными до указанного во времени.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Отмена электронных очередей — первый наглядный сигнал локальной стабилизации розничного рынка нефтепродуктов после волны дефицита июня — начала июля. 8 июля президент Владимир Путин на совещании с кабмином calificовал трудности с топливом как временные, подчеркнув высокий запас прочности российской энергетики. Вице-премьер Александр Новак уточнил, что выпуск топлива на НПЗ снижен вследствие атак на объекты инфраструктуры, однако ситуация отчасти стабилизирована.

Механизм стабилизации: запрет экспорта, импорт и перестройка логистики

Ключевым инструментом выравнивания внутреннего баланса стал введенный влами запрет на экспорт бензина и дизеля. Параллельно в июле запланированы импортные поставки нефтепродуктов для закрытия разрыва между сниженным выпуском и актуальным спросом. Крупные нефтяные компании получили указание приоритетно поставлять топливо в регионы с независимыми операторами, что направленно ускорило наполнение резервуаров АЗС в южных регионах, включая Новороссийск.

По данным Новака, в стране сформированы достаточные объемы для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж в июне привел к скачку розничного спроса на 20-30%. Перестройка логистических связей под новые потоки — от раффинадов к импортным партиям и перераспределению внутри страны — требует времени, о чем вице-премьер сообщил ТАСС. Отмена очередей в конкретном городе фиксирует тот момент, когда входящий поток топлива перестал отставать от пикового потребительского спроса.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что снятие административных ограничений на покупку (электронных очередей) является более достоверным индикатором восстановления баланса "предложение — спрос" на микроуровне, чем агрегатные отчеты о производстве: оно показывает, что дефицитная цена (время ожидания) упала до нуля.